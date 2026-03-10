"Это было бы полезнее": Трамп рассказал, какой "совет" дал Путину в отношении Украины. Видео

Президент США Дональд Трамп посоветовал российскому диктатору Владимиру Путину не вмешиваться в войну на Ближнем Востоке. По его словам, он советовал главарю Кремля завершить войну в Украине.

Трамп подчеркнул, что такое направление работы РФ было бы куда полезнее. Об этом американский президент заявил в ходе общения с журналистами.

Новый разговор Трампа с Путиным

По словам президента Соединенных Штатов, во время телефонного разговора с российским военным преступником Путиным они обсуждали эскалацию на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что главарь Кремля сильно рвался помочь решить конфликт с Ираном.

Однако в ответ на это американский президент посоветовал Путину лучше заняться завершением войны в Украине. При этом Трамп подчеркнул, что на сегодняшний день Киев и Москва никак не могут прийти к соглашению об окончании войны из-за личностной ненависти между Владимиром Зеленским и Путиным.

"У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. У нас было много людей на линии с нашей стороны, с его стороны. Мы говорили о войне в Украине, которая является просто бесконечной борьбой. Между президентом Зеленским и президентом Путиным царит большая ненависть. Кажется, они никак не могу прийти к согласию. Но я думаю, что это был положительный разговор по этому вопросу. Мы говорили о Ближнем Востоке, и он (Путин – ред.) хочет быть полезным. Я сказал: вы могил бы быть более полезными, если бы покончили с войной между Украиной и Россией. Это было бы полезнее", – сказал президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что США временно отменяют часть санкций, связанных с нефтяной торговлей. Он также прокомментировал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и ситуацию вокруг войны России против Украины.

