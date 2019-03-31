Зеленьский і Порошенко проходять у другий тур: дані екзит-полів

В Україні закінчилися вибори президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.
Він назвав перших трьох кандидатів, які лідують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:
Володимир Зеленський — 30,4%;
Петро Порошенко — 17,8%;
Юлія Тимошенко — 14,2%.
Далі кандидати в президенти розташувалися в такому порядку:
Юрій Бойко — 9,8%;
Анатолій Гриценко — 7,1%;
Ігор Смешко — 6,4%;
Олег Ляшко — 4,8%;
Олександр Вілкул — 4%;
Руслан Кошулинський — 1,8%;
інші кандидати набрали менше 1%.
Підсумки Національного екзит-полу
ТСН
Остаточні результати підрахунку опитаних будуть відомі о 23:00.
Новина оновлюється.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал