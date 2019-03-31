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Вибори президента України 2019

/Рейтинги кандидатів у президенти України 2019

Зеленьский і Порошенко проходять у другий тур: дані екзит-полів

7.6тЧитати матеріал російською

В Україні закінчилися вибори президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

Він назвав перших трьох кандидатів, які лідують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:

  • Володимир Зеленський — 30,4%;

  • Петро Порошенко — 17,8%;

  • Юлія Тимошенко — 14,2%.

Далі кандидати в президенти розташувалися в такому порядку:

  • Юрій Бойко 9,8%;

  • Анатолій Гриценко 7,1%;

  • Ігор Смешко 6,4%;

  • Олег Ляшко 4,8%;

  • Олександр Вілкул 4%;

  • Руслан Кошулинський 1,8%;

  • інші кандидати набрали менше 1%.

Підсумки Національного екзит-полу

Підсумки Національного екзит-полу

ТСН

Остаточні результати підрахунку опитаних будуть відомі о 23:00.

Новина оновлюється.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
У Пеци нервно сжалась мошонка...
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
В принципе это и нужно было Порошенко - пройти во второй тур, нарисовав нужную ему цифру. Выиграть сразу -слишком нагло даже для него. Во втором туре он станет Президентом однозначно и окончательное разграбление всей Украины и полное обнищание украинского народа вступит в завершающую фазу. Хотя дальше уже некуда.
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Юг Руси
Юг Руси
Завтра-послезавтра очередной майдаун! Зелебоба-то не только лишь всех устраивает, даже мало кого! (по Кличко) Вперёд, на баррикады! Жечь покрышки, разбирать брусчатку!
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