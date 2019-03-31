Зеленьский і Порошенко проходять у другий тур: дані екзит-полів

В Україні закінчилися вибори президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

Він назвав перших трьох кандидатів, які лідують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:

Володимир Зеленський — 30,4%;

Петро Порошенко — 17,8%;

Юлія Тимошенко — 14,2%.

Далі кандидати в президенти розташувалися в такому порядку:

Юрій Бойко — 9,8%;

Анатолій Гриценко — 7,1%;

Ігор Смешко — 6,4%;

Олег Ляшко — 4,8%;

Олександр Вілкул — 4%;

Руслан Кошулинський — 1,8%;

інші кандидати набрали менше 1%.

Підсумки Національного екзит-полу ТСН

Остаточні результати підрахунку опитаних будуть відомі о 23:00.

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