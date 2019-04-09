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Вибори президента України 2019

/Рейтинги кандидатів у президенти України 2019

Пішов у відрив! З'явилися несподівані результати соцопитування перед другим туром виборів в Україні

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський за два тижні до другого туру виборів значно збільшив відрив від чинного глави держави Петра Порошенка. Якщо в першому турі він обійшов його майже на 15%, то 21 квітня різниця в голосах виборців може становити більше 20%.

Такий прогноз зробив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. У коментарі до поста на своїй сторінці у Facebook він написав, що КМІС провів опитування громадської думки між першим і другим туром виборів, результати якого виявилися дуже несподіваними.

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"Ми вже провели телефонні опитування, і через декілька днів буде F2F (опитування за схемою "лицем до лиця". — Ред.). Не знаю, чи захочуть замовники їх публікувати. Можу тільки сказати, що в даних передвиборчих опитувань "Якщо у другий тур вийдуть...", відрив у яких був приблизно 40 на 20 на користь Зеленського, тільки збільшився", — написав він.

Зеленський vs Порошенко: несподівані результати опитування

Нагадаємо, в першому турі президентських виборів, який відбувся 31 березня, за шоумена Володимира Зеленського проголосували 57% громадян віком 18-29 років. При цьому за чинного главу держави Петра Порошенка серед такої ж вікової категорії віддали голоси 14% виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Мирослав Гай не виключив, що в другому турі між кандидатами можливий розрив у кількості голосів, який дуже здивує українців.

Читайте також на OBOZREVATEL ексклюзивний матеріал, як хитрують соціологи і чого чекати в другому турі.

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Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
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васильевич василий
васильевич василий
Петю вяжите веревкой . Сбежит мерзавец
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ttt ta
ttt ta
Да как так-то!? Соберись, Порась!
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
НУ что ж ГОЛОСУЕМ за ССЫКЛО и НАРКОШУ,,? Я так понимаю среди ССЫКУНОВ И НАРКОШ выбираем,,,?? Главного ССЫКУНА И вечноРЖУЩЕГО наркошу.НУ НУ! ДОХОХОЧЕТЕСЬ.......
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