Кто голосовал за Зеленского в первом туре: названа аудитория шоумена

В первом туре выборов, который состоялся 31 марта, за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского проголосовали 57% граждан в возрасте 18-29 лет.

При этом за действующего главу государства Петра Порошенко среди такой же возрастной категории отдали голоса 14% избирателей.

Об этом свидетельствую данные Фонда "Демократические инициативы", основанных на показателях национального экзит-пола.

Владимир Зеленский

В группе избирателей 30-39 лет Зеленский также стал лидером - 45%, Порошенко - 17%.

Среди избирателей в возрасте 40-49 лет за Зеленского голосовали 36% респондентов, за Порошенко - 18,5%.

Избиратели в возрасте 50-59 лет отдали 22% голосов за Зеленского, за Порошенко - 19%.

Среди избирателей старше 60-ти лет наибольшую поддержку получила Юлия Тимошенко, которая заняла третье место, - 19%, у Порошенко - 18%, у Зеленского - 12,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

Пятерка лидеров:

Владимир Зеленский — 30,24% (5 713 825 голосов)

Петр Порошенко — 15,95% (3 014 523 голоса)

Юлия Тимошенко — 13,40% (2 532 230 голосов)

Юрий Бойко — 11,67% (2 205 974 голоса)

Анатолий Гриценко — 6,91% (1 306 411 голосов)

Так, лидерами президентской гонки стали Зеленский и Порошенко, но Тимошенко также может попасть во второй тур: в ЦИК назвали условие.

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