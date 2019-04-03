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Вибори президента України 2019

/Програми кандидатів у президенти України 2019

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

"Завоювати мир": як Зеленський і Порошенко повертатимуть Донбас і Крим

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Українці визначили учасників другого туру президентських виборів. Ними стали Володимир Зеленський і Петро Порошенко. За них віддали голоси приблизно 46% виборців.

Незалежно від результатів фінального голосування, перед кожним з кандидатів постане найважливіше питання — яким чином повернути Україні Крим і Донбас. Яку відповідь на нього дадуть кандидати і чого чекати за підсумками виборів — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

  • Зеленський повертатиме Крим і Донбас шляхом переговорів і дипломатії. Також за його президентства Україна вимагатиме від Росії відшкодування збитків за війну і анексію територій;

  • При цьому важко сказати, як саме це робитиме кандидат Зе, адже до сьогодні жодної конкретної покрокової програми він не оприлюднив;

  • Порошенко планує переконати країни НАТО ввести на територію Донбасу миротворців, а потім повернути контроль над кордоном. Санкції за Крим проти Росії обіцяє лише посилювати;

  • Чи можливий такий варіант розвитку подій за повторного переобрання Порошенка — питання відкрите;

Зеленський пропонує компроміс

На даному етапі аналізувати програму повернення Україні Криму та Донбасу досить складно. Виходячи з офіційної програми кандидата, військового сценарію від Зеленського чекати точно не варто. Він обіцяє українцям вирішити конфлікт на Донбасі саме мирним шляхом, скориставшись силою дипломатії і здорового глузду.

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"Ми повинні завоювати мир для України. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами по ЄС ми будемо ставити питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати заподіяні збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних переговорів", — пише у своїй програмі кандидат.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Оцінюючи ті відверто нечисленні повідомлення з даної тематики, можна виділити кілька основних червоних ліній команди Зе!:

  • Війна буде мінімізована. Виключати нічого не варто, але судячи з заяви кандидата військова кампанія з повернення тимчасово окупованих територій не планується;

  • Україна і надалі спиратиметься на допомогу ЄС, а також Великобританії та США. Перш за все ставка буде зроблена на дипломатію і компромісний варіант;

  • При цьому вже влітку можливий варіант прямих переговорів із Кремлем. В якому форматі — невідомо.

  • Україна так чи інакше вимагатиме відшкодування збитків з боку Росії. Це записано у програмі кандидата, до того ж про це він заявив і відразу ж після закінчення першого туру голосування.

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"Якщо зустрінуся (з Володимиром Путіним. — Ред.), скажу: "Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки ще готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації у Криму і на Донбасі і допомагали на всьому їхньому страшному і огидному шляху?", — відповів Зеленський на запитання журналістів про першу зустріч із президентом Росії після можливої перемоги в президентських перегонів.

"Завоювати мир": як Зеленський і Порошенко повертатимуть Донбас і Крим

Загалом кандидат Зеленський намагається акуратно коментувати питання війни і миру. З одного боку ця тема складна, можна легко отримати кліше "п'ятої колони", "агента Кремля", а з іншого — просто помилитися, неправильно оцінивши можливості України. Адже варто визнати, ключ до миру на Донбасі лежить у Кремлі. У будь-якому варіанті уявити детальне бачення з питання "Криму і Донбасу" Володимиру Зеленському доведеться зовсім скоро.

Порошенко за введення миротворців

На боці чинного гаранта Конституції досвід і відмінні міжнародні контакти. Петро Порошенко розуміє, що можна і що не можна зробити за наявної ситуації. Тому особливо популістською виглядає його заява про вирішення всіх проблем одразу ж після виборів.

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"Політико-дипломатичним шляхом відразу ж після 21 квітня ми починаємо дуже важливий етап повернення українського суверенітету на окупованій території Донбасу, через програму відновлення суверенітету Донбасу, через міжнародну платформу, щодо забезпечення повернення ми повернемо наших хлопців і дівчат, які абсолютно незаконно перебувають в російських в'язницях, ми повернемо українських військових моряків, ми повернемо наших бійців, які перебувають у підвалах окупованого Донбасу", — заявив Порошенко після результатів першого туру.

"Завоювати мир": як Зеленський і Порошенко повертатимуть Донбас і Крим

Оцінивши передвиборчу риторику чинного гаранта, можна виділити відразу декілька варіантів розвитку ситуації в разі перемоги:

  • У своїй політиці Порошенко спиратиметься перш за все на США, а також на ЄС. Частково і на Радбез ООН;

  • На думку президента, на Донбас треба вводити миротворчий контингент ООН. Там мають бути солдати з різних держав, але не росіяни;

  • Незаконні формування (маються на увазі терористів "Л\ДНР" і російські військові) повинні бути роззброєні. Кремль зобов'язаний вивести залишок техніки і регулярні частини на свою територію;

  • Київ повинен отримати доступ до українсько-російського кордону і повністю відгородити тимчасово окуповані території від РФ;

  • Стосовно Криму ситуація, очевидно, складніша. Порошенко пропонує вводити міжнародні санкції проти Росії, тим самим здавлюючи країну дипломатично і економічно.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Програма президента більш деталізована, ніж у лідера першого туру Зеленського. У ній прописаний хоча б наочний механізм вирішення конфлікту. Щоправда, оцінюючи дану стратегію Порошенка, виникає справедливе запитання — що заважало гаранту почати реалізацію плану у 2016 або у 2017 роках? І чи можливий цей формат у разі повторного обрання Порошенка?

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Минский договор для начала начните выполнять.
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