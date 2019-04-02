На примере Саакашвили: в Украине объяснили интерес Кремля к Зеленскому

Россия уделяет большое внимание победе шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины, поскольку привыкла "высмеивать демократические процессы".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Тарас Семенюк, комментируя итоги голосования в Украине.

"В России стратегическая цель – высмеивать любые демократические процессы, которые происходят в Украине", – заявил Семенюк.

Эксперт привел пример с назначением главой Одесской области Михеила Саакашвили: "Вспомним кейс Саакашвили. Его назначили губернатором, была реакция – "клоунада в Одессе началась". Пошло-поехало, все кремлевские каналы высмеивали решение президента, Россия представляла это как какую-то "зраду", поражения, насмешки".

Также Семенюк отметил, что с политической точки зрения шоумен может быть выгоден Кремлю.

"Зеленский не имеет опыта в политике. Они уже строят определенные сценарии, как можно с ним вести переговоры, как Путин может им манипулировать, выторговывать определенные преференции", – заявил он.

"Их пугают украинские политики с опытом. Они абсолютно четко сказали, что не будут общаться и вести переговоры с действующей властью", – добавил международник.

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известные сторонники террористов "Л/ДНР", российский режиссер Иван Охлобыстин и актер Михаил Пореченков записали провокационное видео, в котором поддержали Зеленского. В ответ кандидат в президентом назвал их идиотами, добавив, что они могли пойти на провокацию ради денег.

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