Зеленський vs Порошенко: соціолог розповіла, кого виберуть українці у другому турі

У другому турі голосування за президента України, громадяни обиратимуть кандидата за принципом "меншого зла". Серед тих, хто визначився, що піде на вибори, частина людей буде голосувати проти діючого президента, аби не залишити його на посту, а частина вибере Петра Порошенка, аби тільки не шоумена Володимира Зеленського.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна. Вона додала, що до 21 квітня, коли відбуватиметься другий тур виборів президента, ще є час, аби громадяни визначились, за кого віддати голос.

"Це швидше змагання симпатій. Результати опитування, які робили соціологи в другому турі, співпадають із результатами першого туру серед тих, хто голосував за Порошенка або за Зеленського. Решта людей відповідають, що або не визначились, або не підуть на другий тур. Думаю, більшість все ж вирішать і підуть на вибори, але це буде швидше голосування проти Порошенка, щоб він не залишався президентом, навіть якщо людям не подобається актор Зеленський, або це буде голосування за Порошенка, тільки для того, щоб не був Зеленський", – сказала вона.

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В Україні на кожних виборах перемагає опозиція, за винятком 1999 року, коли громадяни голосували за принципом "аби не Симоненко" (Петро Симоненко, лідер Комуністичної партії України, діяльність якої заборонена з 2015 року. – Ред), нагадала Бекешкіна. Вона пояснила, що кожне голосування – це аукціон обіцянок.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"Існує така практика, – у першому турі люди голосують "за" когось, а в другому – частина громадян голосує "за", частина – "проти". Знаєте, чому люди завжди розчаровуються у кандидатах? Тому що у нас кожні вибори – це аукціон обіцянок. Обіцяють, обіцяють, а як прийшли до влади, то зробити не можуть, навіть якби хотіли, не можуть. В Україні лише на одних виборах перемогла не опозиція. 1999 року, коли громадяни голосували за принципом "меншого зла", – аби не Симоненко", – додала соціолог.

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