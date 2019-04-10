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Вибори президента України 2019

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Порошенко vs Зеленський: психолог пояснила українцям, як не помилитися з вибором

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У другому турі виборів президента України виборці повинні чітко розібратися в цінностях, які пропагують Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV психолог Карина Матковська. За її словами, у кожної людини свої цінності, але не кожен розуміє, що це таке.

Для початку психолог порадила виборцям розібратися у власних цінностях.

"Є маса способів дізнатися про свої цінності. Мені найбільше подобається спосіб, який називається "некролог". Ти уявляєш, що ти помер, прийшли твої рідні, колеги, близькі, і вони про тебе говорять – як ти прожив це життя, що важливого було . Ви це все записуєте і бачите, що якісь моменти перетинаються. Це і будуть цінності, це буде те, що для вас дійсно важливо", – розповіла Матковська.

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"Коли ви виконали цю роботу, дізналися про свої цінності, ви дивитеся на двох кандидатів – які цінності вони несуть. Ви в Google дізнаєтеся, що робить президент, які його функції. Ви дивіться, як ці функції узгоджуються з цінностями, і тоді приймайте рішення" , – пояснила вона.

Матковська зазначила, що виборці на виборах повинні задати собі питання: "Коли ти хочеш голосувати за цю людину, що ти хочеш, щоб вона зробила, які зміни мають відбутися, щоб ти зрозумів, що твій вибір не марний. Можливо, коли людина задумається, вона зможе змінити свою думку і під іншим кутом поглянути на ситуацію".

"Задайте ці питання собі і своїм близьким, вони стимулюють до мислення. Якщо ми не розуміємо, куди ми йдемо, ми дуже здивуємося, коли прийдемо не туди. Щоб потім не влаштовувати революції і не скидати президента, ми повинні чітко розуміти, чого ми від нього хочемо", – уклала експерт.

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Порошенко vs Зеленський: психолог пояснила українцям, як не помилитися з вибором

glavred.info

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Каріна МатковськаВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
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Україна
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Semenov Igor
Semenov Igor
Прежде чем самому себе задовать такой вопрос - "Когда ты хочешь голосовать за этого человека, что ты хочешь, чтобы он сделал, какие изменения должны произойти, чтобы ты понял, что твой выбор не напрасен. Возможно, когда человек задумается, он сможет изменить свое мнение и под другим углом взглянуть на ситуацию". - надо что бы собственныке мозги что-то соображали. Иногда можно услышать, что цинизм в оценке чего-либо это неплохо. а даже хорошо. Часто можно слышать и то, что в том, что присходит на Украине "простой народ" Украины не причем. Есть и такое выражение, что если человек не воспринимает то, что ему говорят, не учится на чужих ошибках, то тогда его Жизнь повозит, извините, рожей по асфальту, и человек быстро начнет все понимать, во всем разбираться, быстро включает свои мозги. А на Украине есть пословица "моя хата с краю...авось пронесет, не заденет". "Простой украинский народ" не виноват в том, что сейчас происходит на Украине" - ну где-то так это звучит. А сколько лет людям, которые маршируют по улицам со свастикой и факелами, а сколько лет бойцам разных там националистических батальонов, а сколько лет людям в националистических организациях и т.д.? Да им порядка (не более) лет 30 - 40 и младше. А сколько лет было им, кому сейчас 30 - 40 лет, в 1990 году? Правильно, от 1 года до 10 лет, и все они еще учились ходить на горшок и всему их обучали мамы и папы. А их мамы и папы на это время всю сознательную жизнь жили и учились в СССР по единым учебникам и с одними историческими данными. Так как же "хорошо" этих еще юных людей в то время обучали их мамы и папы, прививали "что такое хорошо и что такое плохо". А их папы и мамы, бабушки и дедушки, тети и дяди - и есть самые простые люди, простой народ Украины, которые позволили этим молодым людям и детям стать националистами, поднять оружие на своих же сограждан. Многие скажут, что тут поработала пропаганда, так значит плохо заучивали историческую правду, плохо историю учили, раз позволили себя обманывать, ну а как еще объяснить то, что национализм стал идеологией Украины? Или это хохлядская правда жизни - иду туда, куда не знаю, но где больше как бы обещают? За кусок сала и маму продам? А как стали радоваться хохлы, что им дали "безвиз", полное ликование! Но "безвиз" то только гостевой, туристический, ан-нет, думать не надо, мозги включать не надо и ринулись на заработки и получили по полной. Да кто им позволит в Европе просто так, свободно отбирать рабочие места у европейцев? И уже украинцев так же толпами выдворяют обратно и уже они гопак не пляшут от радости. А такое выражение самих украинцев - "он пошел воевать в АТО только потому, что работы нет, а там, в АТО, зарплату платят". Вдумайтесь - человек пошел и устроился на работу, что бы за деньги убивать своих же соплеменников, а возможно и родственников - ему все равно кого убивать - детей, стариков, женщин - лишь бы зарплату платили. Пока Жизнь не повозит многих и многих украинцев рожей по асфальту и они не включат свои мозги, не начнут понимать что такое хорошо и что такое плохо - ни чего на Украине не изменится, к сожалению. И не важно, куда страна идет - на воскок или запад.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Негайно потрибен новый майдан! Небесна сотня зачекалась пополнения!
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