Порошенко vs Зеленський: психолог пояснила українцям, як не помилитися з вибором

У другому турі виборів президента України виборці повинні чітко розібратися в цінностях, які пропагують Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV психолог Карина Матковська. За її словами, у кожної людини свої цінності, але не кожен розуміє, що це таке.

Для початку психолог порадила виборцям розібратися у власних цінностях.

"Є маса способів дізнатися про свої цінності. Мені найбільше подобається спосіб, який називається "некролог". Ти уявляєш, що ти помер, прийшли твої рідні, колеги, близькі, і вони про тебе говорять – як ти прожив це життя, що важливого було . Ви це все записуєте і бачите, що якісь моменти перетинаються. Це і будуть цінності, це буде те, що для вас дійсно важливо", – розповіла Матковська.

"Коли ви виконали цю роботу, дізналися про свої цінності, ви дивитеся на двох кандидатів – які цінності вони несуть. Ви в Google дізнаєтеся, що робить президент, які його функції. Ви дивіться, як ці функції узгоджуються з цінностями, і тоді приймайте рішення" , – пояснила вона.

Матковська зазначила, що виборці на виборах повинні задати собі питання: "Коли ти хочеш голосувати за цю людину, що ти хочеш, щоб вона зробила, які зміни мають відбутися, щоб ти зрозумів, що твій вибір не марний. Можливо, коли людина задумається, вона зможе змінити свою думку і під іншим кутом поглянути на ситуацію".

"Задайте ці питання собі і своїм близьким, вони стимулюють до мислення. Якщо ми не розуміємо, куди ми йдемо, ми дуже здивуємося, коли прийдемо не туди. Щоб потім не влаштовувати революції і не скидати президента, ми повинні чітко розуміти, чого ми від нього хочемо", – уклала експерт.

glavred.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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