Расколот на две части: Пономарев рассказал о реакции Кремля на выборы в Украины

Кремль вряд ли пойдет на активные провокации против Украины после первого тура президентских выборов.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Он отметил, что давно было понятно, какими будут результаты голосования.

"Результаты этих выборов были абсолютно предсказуемы. Давно говорилось, что господин Зеленский будет на первом месте, действующий президент – на втором, а Тимошенко не попадет во второй тур. Так оно и получилось. Поэтому особой реакции РФ это не вызовет", – сказал он.

Что касается того, кого в России хотели бы видеть президентом в Украине, то Кремль сейчас расколот на две части, объяснил Пономарев. Он не уверен, что Россия сейчас что-то начнет делать по отношению к Киеву.

"В Кремле есть люди, которые считают, что действующий президент – это обычное зло и нужно, чтобы он остался, а есть граждане, которым наоборот – кто угодно, только бы не Петр Алексеевич", – сказал российский оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, какими будут его первые слова при встрече с лидером России Владимиром Путиным. Сначала шоумен попытался уклониться от ответа, поставив встречный вопрос представителям СМИ. "А что, уже есть дата, когда мы встречаемся с Путиным?" — сказал шоумен.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся