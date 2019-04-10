Зеленский vs Порошенко: физиогномист рассказал, о чем говорит мимика кандидатов

Судя по чертам лиц Владимира Зеленского и Петра Порошенко, можно сделать вывод, что шоумен – ответственный человек с нервной системой средней силы, а глава государства – интеллектуал, действующий не по эмоциям, а на просчете.

Об этом в эфире ObozTV рассказал физиогномист Александр Иванов. Он отметил, что действующий президент продолжает пользоваться созданным пять лет назад образом, который сейчас является негибким.

"Что касается Зеленского, то по его мимике можно сказать, что он человек, который берет ответственность за свои поступки и слова, по крайней мере делал это до сегодняшнего момента. Его не можно назвать одним из самых смелых, но он и не трус, что видно из пропорции его челюсти. В политике, как и в коммерции, выигрывает владелец широких и крепких челюстей. Относительно Порошенко, то это человек, который просчитывает все, действует по логике, с помощью цифр", – сказал он.

Принципы, по которым работает действующий президент, могут сработать в контексте коммерции, а вот в политике они менее успешны, объяснил физиогномист.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

"Петр Порошенко эксплуатирует один образ – "родительский", который за все волнуется. Сначала это работало хорошо, сейчас уже не действует. Относительно Зеленского, который еще не был в политике, – то, как он развернется, мы увидим в первые полгода. Его образ, который он показывал на сцене "95 квартала" – это не политика, это пиар скорее всего. Я согласен с мнением, что он был инструментом политических игр. Но сейчас, когда надо договариваться, петлять, прогнозировать ситуацию на 10 шагов вперед, – вот это уже будет настоящая политика", – добавил Иванов.

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