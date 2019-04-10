Зеленський vs Порошенко: фізіогноміст розповів, про що свідчить міміка кандидатів

Судячи з рис облич Володимира Зеленського та Петра Порошенка, можна зробити висновок, що шоумен — відповідальна людина із нервовою системою середньої сили, а глава держави — інтелектуал, який діє не емоціями, а з розрахунку.

Про це в ефірі ObozTV розповів фізіогноміст Олександр Іванов. Він зазначив, що чинний президент продовжує користуватися створеним п'ять років тому образом, який наразі є негнучким.

"Що стосується Зеленського, то з його міміки можна сказати, що він людина, яка бере відповідальність за власні вчинки і слова, принаймні досі робив це. Його не можна назвати одним із найсміливіших, але він і не боягуз, що видно із пропорції його щелепи. У політиці, як і в комерції, виграє власник широких і міцних щелеп. Щодо Порошенка, то це людина, яка прораховує все, діє за логікою, за допомогою цифр", — сказав він.

Принципи, за якими працює чинний президент, можуть спрацювати у контексті комерції, а от у політиці вони менш успішні, пояснив фізіогноміст.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

"Петро Порошенко експлуатує один образ — "батьківський", який за все хвилюється. Спочатку це працювало добре, зараз уже недієве. Щодо Зеленського, який ще не був у політиці, те, як він розвернеться, ми побачимо у перші півроку. Його образ, який він показував на сцені "95 кварталу" — це не політика, це швидше за все піар. Я згоден з думкою, що він був інструментом політичних ігор. Але зараз, коли треба домовлятися, петляти, прогнозувати ситуацію на 10 кроків вперед, — ось це вже буде справжня політика", — додав Іванов.

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