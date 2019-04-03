Дебати з Зеленським: у Порошенка дали відповідь

Президент Петро Порошенко не буде проводити дебати з кандидатом на пост глави держави Володимиром Зеленським на стадіоні.

Таку думку висловила народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова в ефірі "Громадського" у відповідь на відеозвернення Зеленського, в якому він покликав свого опонента у виборчих перегонах на НСК "Олімпійський".

"Президент Порошенко – європеєць і він не буде зустрічатися на стадіоні. Буде зустрічатися в телестудії, де повинні пройти нормально, професійно дебати", – заявила вона.

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Politeka

"А на стадіон до нього може прийти Павелко (глава Федерації футболу України, депутат від "БПП" – Ред.) і зіграти в футбол", – додала Іонова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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