Дебати з Зеленським: у Порошенка дали відповідь

Президент Петро Порошенко не буде проводити дебати з кандидатом на пост глави держави Володимиром Зеленським на стадіоні.
Таку думку висловила народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова в ефірі "Громадського" у відповідь на відеозвернення Зеленського, в якому він покликав свого опонента у виборчих перегонах на НСК "Олімпійський".
"Президент Порошенко – європеєць і він не буде зустрічатися на стадіоні. Буде зустрічатися в телестудії, де повинні пройти нормально, професійно дебати", – заявила вона.
Politeka
"А на стадіон до нього може прийти Павелко (глава Федерації футболу України, депутат від "БПП" – Ред.) і зіграти в футбол", – додала Іонова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 березня Зеленський заявив, що готовий до дебатів із Порошенком.
1 квітня Національна громадська телерадіокомпанія України запросила лідерів виборчих перегонів на теледебати, які призначені на 19 квітня.
2 квітня в штабі Зеленського заявили, що кандидат готовий до зустрічі з Порошенком, однак якщо дозволить графік студії "Квартал 95".
Порошенко спочатку сказав, що не бачить сенсу в подібних собачих боях, проте незабаром сам викликав Зеленського на дебати.
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