МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати з Зеленським: у Порошенка дали відповідь

75.7тЧитати матеріал російською

Президент Петро Порошенко не буде проводити дебати з кандидатом на пост глави держави Володимиром Зеленським на стадіоні.

Таку думку висловила народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова в ефірі "Громадського" у відповідь на відеозвернення Зеленського, в якому він покликав свого опонента у виборчих перегонах на НСК "Олімпійський".

"Президент Порошенко – європеєць і він не буде зустрічатися на стадіоні. Буде зустрічатися в телестудії, де повинні пройти нормально, професійно дебати", – заявила вона.

Новини
У Порошенка відповіли на вимоги команди Зеленського

Дебати з Зеленським: у Порошенка дали відповідь

Politeka

"А на стадіон до нього може прийти Павелко (глава Федерації футболу України, депутат від "БПП" – Ред.) і зіграти в футбол", – додала Іонова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
14
Коментарі
71
27
Смішно
63
Цікаво
14
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Червоний Данило
Червоний Данило
Сразу виден уровень, как общения так и интеллектуальный! Где зеленая жижа из под Коломойского, а где Порошенко! В общем люди, не видитесь на этого полоумного клоуна, которому мозг промыли с помощью НЛП! Зеленая жижа это троянский конь! Опросы уже показывают что те дауны что проголосовали в первом туре за зеленого, сожалеют!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Червоний Данило
Червоний Данило
Сразу виден уровень, как общения так и интеллектуальный! Где зеленая жижа из под Коломойского, а где Порошенко! В общем люди, не видитесь на этого полоумного клоуна, которому мозг промыли с помощью НЛП! Зеленая жижа это троянский конь!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
обосрался порошенко
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки