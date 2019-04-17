Порошенко предположил, что Зеленский хочет узурпировать власть

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко предположил, что команда его оппонента Владимира Зеленского "планирует узурпировать власть".

Об этом глава государства заявил в Киеве во время дискуссии с представителями общественных организаций в среду, 17 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

"Если в планах другого кандидата, оппонента будет возвращение к Конституции 1996 года, как делал уже один из их предшественников, я думаю, что это будет узурпация власти, и эти планы также существуют", — предположил Порошенко.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил журналистам, что в случае победы на выборах не будет создавать коалицию ни с Порошенко, ни с другими экс-регионалами, в том числе Медведчуком и Бойко.

Также стало известно, что штабы Зеленского и Порошенко до сих пор не достигли соглашения относительно ключевых моментов проведения дебатов 19 апреля на "Олимпийском".

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