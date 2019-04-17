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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский резко высказался об объединении с Медведчуком и Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не готов к коалиции с экс-регионалами Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Об этом лидер электоральный симпатий заявил в интервью "РБК-Украина", отметив, что также не намерен объединяться со своим оппонентом Петром Порошенко.

"На вопрос журналиста агентства, можно ли представить ситуацию, что после парламентских выборов он создаст коалицию с экс-"регионалами" Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил "нет", — сказано в сообщении.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", кум президента России Виктор Медведчук заявил о готовности поддержать Владимира Зеленского, но при одном условии.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЮрий БойкоВиктор Медведчук
Место
Украина
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