Порошенко припустив, що Зеленський хоче узурпувати владу

Кандидат у президенти України Петро Порошенко припустив, що команда його опонента Володимира Зеленського "планує узурпувати владу".

Про це глава держави заявив у Києві під час дискусії з представниками громадських організацій у середу, 17 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо в планах іншого кандидата, опонента буде повернення до Конституції 1996 року, як робив уже один із їхніх попередників, я думаю, що це буде узурпація влади, і ці плани також існують", — припустив Порошенко.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив журналістам, що в разі перемоги на виборах не створюватиме коаліцію ні з Порошенком, ні з іншими екс-регіоналами, зокрема Медведчуком і Бойком.

Також стало відомо, що штаби Зеленського і Порошенка досі не дійшли згоди щодо ключових моментів проведення дебатів 19 квітня на "Олімпійському".

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