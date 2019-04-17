Две сцены и концерты: Зеленский и Порошенко зашли в "тупик" из-за дебатов

Штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко все еще не договорились по основным моментам относительно проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в Facebook, отметив, что на стадионе будет две сцены, два телесигнала и, вероятно, две телетрансляции.

"Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (у каждого кандидата свои)", — написал он, указав также на проблему с вопросом организации безопасности аудитории и кандидатов.

О чем штабы договорились:

1. Трибуны делят не вдоль, а поперек.

2. Символику партий не используют.

3. Артистов с песнями запускают по очереди.

4. Билеты делят пополам и распространяют каждый свои.

5. Время начала концертов: 16:00

6. Время начала "дебатов": 19:00.

О чем штабы не договорились:

1. По три вопроса или по четыре.

2. Кто будет ведущими.

3. Одна ПТС или две.

4. Отдавать одну трансляцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

Дебаты на Олимпийском

"Действительно ли приедут оба кандидата на НСК? Да. Проведут ли они запланированное мероприятие на НСК 19-го апреля между 19:00 и 20:00? Да. Будет ли это мероприятие красочным шоу? Да. Будет ли красочное шоу дебатами? Нет. Будет ли участвовать в организации этого всего Общественное? Нет", — рассказал Аласания.

"Общественное продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НСТУ 19-го апреля во временном промежутке от 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной избирательной комиссией)", — написал он, добавив, что штабы кандидатов продолжат переговоры при участии ЦИК.

Схема на дебаты Зеленского и Порошенко facebook.com/zurab.alasania

Переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко facebook.com/zurab.alasania

Переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко facebook.com/zurab.alasania

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский показал, как проходит подготовка к дебатам с Порошенко на НСК "Олимпийский".

По его словам, оппонент захотел поставить вторую сцену. "Они хотят разделить фан-зону на их сторонников и наших. Опять делят наших людей. Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие", — рассказал Зеленский.

При этом Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе в Киеве 19 апреля в 19:00. Однако пропускать на НСК будут по спискам и удостоверениям личности.

В "Олимпийском" сообщили, что стадион был арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

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