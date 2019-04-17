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Выборы президента Украины 2019

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Если победит Зеленский: у Порошенко категорически отвергли план "Б"

9.8тЧитать материал на украинском

В штабе действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко твердо намерены победить в избирательной гонке. При этом там признали ошибки действующей власти и напомнили о достижениях.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказал советник и политтехнолог нынешнего гаранта Олег Медведев.

"Мы вариантов "Б" не рассматриваем. Нам надо реализовать план "А" – победить на этих выборах и сохранить на посту президента человека, который, очевидно, сделал много ошибок, но который доказал свою эффективность по тем вопросам, которые являются сферой непосредственной ответственности президента", – заявил он.

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Также Медведев заметил, что в штабе Порошенко на данном этапе не говорят о проиграше, поскольку "24 часа в сутки работают над победой". При этом штабисты признают сложность состязания.

"Это очень конкурентная и сложная кампания, в которой наш оппонент имеет очень много преимуществ, начиная с наличия в его группе поддержки крупнейшего и самого влиятельного телевизионного канала", – поделился Медведев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шеф-редактор интернет-издания "OBOZREVATEL" Орест Сохар высказал предположение, що президент Украины Петр Порошенко реализовывает "План "Б" на случай поражения во втором туре выборов. Сам Порошенко признался, что в 2024 году планирует баллотироваться в Европарламент.

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Тема
Выборы в Киеве
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
выборы в УкраинеВыборы 2019Выборы Президента
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"...доказал свою эффективность по тем вопросам, которые являются сферой непосредственной ответственности президента"... это Томос, что ли, - сфера ответственности президента?
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Semenov Igor
Semenov Igor
Я россиянин и живу в России. Да какое мне дело кто там на Украине победит? Тот или иной кандидат признает ЛНР и ДНР - своюодный выбор народа этой территории? - Нет! Украина будет федеративным государством? Нет! Украина призхнает законность перехода Крыма в состав РФ? Нет. Украина отменит свой поход в ЕС и НАТО? Нет. Так какая мне разница, кто на Украине победит - только шоу для меня и ни чего более. А что я, лично я, потеряю если Украина вступит в ЕС и НАТО? Да ни чего, поскольку даже не вступив в НАТО на территории Украины могут находится американские войска. А что будет, если Украина (ну ДОПУСТИМ) развернется полностью в сторону России? (Не дай БОГ). А будет то, что сердобольная Россия не сможет бросить дружественный нам украинский народ и будет восстанавливать Украину, промышленность Украины, а то и выплачивать за нее (как долгосрочные неотдаваемые долги) долги МВФ. Нет, Укнраина, в ЕВС так в ЕС и желательно шагом шире.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Любченко Светлана, не надо крокодилов - достаточно тебя одну поставить, так и крокодилы разбегутся.
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Semenov Igor, успокойся, пригожинское чмо !!! Между нами граница и ров с крокодилами, акулами и пираньями !!!!
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Khutoryanskiy Gita
Khutoryanskiy Gita
Не дай бог
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