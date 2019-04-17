Если победит Зеленский: у Порошенко категорически отвергли план "Б"

В штабе действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко твердо намерены победить в избирательной гонке. При этом там признали ошибки действующей власти и напомнили о достижениях.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказал советник и политтехнолог нынешнего гаранта Олег Медведев.

"Мы вариантов "Б" не рассматриваем. Нам надо реализовать план "А" – победить на этих выборах и сохранить на посту президента человека, который, очевидно, сделал много ошибок, но который доказал свою эффективность по тем вопросам, которые являются сферой непосредственной ответственности президента", – заявил он.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко Коллаж

Также Медведев заметил, что в штабе Порошенко на данном этапе не говорят о проиграше, поскольку "24 часа в сутки работают над победой". При этом штабисты признают сложность состязания.

"Это очень конкурентная и сложная кампания, в которой наш оппонент имеет очень много преимуществ, начиная с наличия в его группе поддержки крупнейшего и самого влиятельного телевизионного канала", – поделился Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шеф-редактор интернет-издания "OBOZREVATEL" Орест Сохар высказал предположение, що президент Украины Петр Порошенко реализовывает "План "Б" на случай поражения во втором туре выборов. Сам Порошенко признался, что в 2024 году планирует баллотироваться в Европарламент.

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