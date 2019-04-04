"Плохо читали закон!" В ЦИК объяснили существенный нюанс по дебатам Порошенко и Зеленского

Предложенные кандидатами на пост президента дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко "Укринформу", комментируя определенные законом "О выборах президента Украины" правила теледебатов.

"То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона (О выборах президента Украины. - Ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации", - отметил он.

Радченко подчеркнул, что статья 62 закона определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые проводятся на "Суспільному" и оплачиваются из государственного бюджета.

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В то же время он выразил мнение, что, скорее всего, кандидаты имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс -конференций".

По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Это разница", - добавил зампредседателя ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления повторного голосования второго тура агитация кандидатов не допускается.

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