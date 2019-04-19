Порошенко відповів Зеленському на "вовка в овечій шкурі"

Кандидат у президенти України Петро Порошенко відповів своєму опоненту на виборчих перегонах Володимиру Зеленському, який назвав його "вовком в овечій шкурі".

Своєю реакцією він поділився в рамках дебатів на "Суспільному", на які шоумен так і не прийшов. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ну який я вовк, я коментувати не буду, але з "котом у мішку" я теж не згоден. Я хочу наголосити, що пан Зеленський є мішком. Яскравим, дорогим, який прикриває інших котів, які в ньому перебувають. І це надзвичайно серйозно. Навіть не котів, чортів", – заявив Порошенко в ефірі.

Порошенко і Зеленський

Нагадаємо, подібну роль шоумен приписав чинному гаранту після репліки про те, що в разі перемоги Зеленського на виборах, Україна отримає "кота в мішку". Свою позицію Порошенко пояснював тим, що новоспечений політик раз у раз уникав журналістів і прямих ефірів і, до того ж, не має досвіду управління державою.

"Щодо "кота в мішку". Якщо порівнювати двох кандидатів, краще "кіт у мішку", ніж "вовк в овечій шкурі", – заявив Зеленський 18 квітня в ефірі програми "Право на владу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко дорікнув Зеленському в некомпетентності і розповів, що той ховався від повісток в армію.

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