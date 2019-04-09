"Порошенко его уничтожает!" Мама Зеленского дала интервью. Видео

Мать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, Римма, пожаловалась журналистам на то, что на ее сына безосновательно льют грязь.

Она считает, что это якобы выгодно его оппоненту, нынешнему главе государства Петру Порошенко. Свое мнение женщина озвучила в интервью "Громадському" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я сейчас заболела и с этими выборами чувствую себя так плохо. И уже эту грязь не могу слышать. Мы с мужем не можем это переносить. Он — порядочный честный парень. То, что он заработал, он заработал своим трудом — деньги. Это же он не крал! Скажите, сколько можно поливать грязью человека? По этим всем каналам одну грязь только льют! Я считаю, это Порошенко выгодно. Так он же просто его уничтожает! Какая-то же должна быть культура у человека все-таки!" — возмутилась мама Зеленского.

Кроме того, она заверила, что ее сын имеет четкое представление о будущем Украины и раскритиковала тех, кто утверждает обратное.

Мама Зеленского Скриншот видео

"Разве так можно себя вести? То у него нету программы, то у него нету людей в команде, то он кремлевский. Во-первых, он хочет, чтобы закончилась война. Ну это же невозможно, чтобы столько детей в Украине погибло! Не в силах это продолжать! Он закончил школу с двумя четверками, институт. Он же юрист по образованию, а не артист. Он юрист! Неужели вы его считаете таким дебилом и дураком? Он всегда людям помогал, всегда принимал участие в школе. Можете даже классного руководителя спросить. Как можно так человека уничтожать?" — говорит мать Зеленского.

Женщина также заверила, что он идет в политику не ради денег, ведь и без того является обеспеченным человеком. Главная мотивация, по ее словам, — желание изменить страну и жизнь людей к лучшему.

"Ему не нужны деньги, поверьте. Как президент он будет получать меньше, чем он получает сейчас. Он просто хотел, чтобы в Украине все изменилось, чтобы молодежь не уезжала, была на местах. Деньги ему не надо, он обеспеченный человек. Просто он не может смотреть, как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки! Пенсию получат, а лекарства не могут купить. Коррупция за коррупцией! Понабивали себе карманы этими деньгами и все, что творится, это ужас, какой-то кошмар!" — подытожила она.

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