"Я была агрессивно против!" Жена Зеленского в присутствии мужа сделала неожиданное заявление

Жена шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена заявила, что была категорически против его участия в выборах главы государства.

Такое высказывание прозвучало в эфире телеканала ICTV во время интервью. "Я была откровенно, агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект – даже не проект, другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками - не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали меня от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала", – сказала она.

В то же время, Зеленская подчеркнула, что смирилась с выбором мужа, так как знает его как очень целеустремленного человека.

Елена Зеленская Скриншот с видео

"...В тот момент, когда я поняла, что решение принято и дорога выбрана, я стараюсь держать себя в руках, успокаивать, консолидировать все позитивные флюиды в одну точку, чтобы негатив немножко снимать. Мне кажется, пока получается", – отметила она.

При этом Елена Зеленская заверила, что пока не готовится к роли первой леди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта 2019 года жена Зеленского впервые за многие годы дала крупное интервью. Она рассказала, как изменилась жизнь ее семьи после того, как муж стал кандидатом в президенты.

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