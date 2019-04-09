"Порошенко його знищує!" Мама Зеленського дала інтерв'ю. Відео

Мати кандидата у президенти України Володимира Зеленського, Римма, поскаржилася журналістам на те, що на її сина безпідставно ллють бруд.

Вона вважає, що це нібито вигідно його опонентові, нинішньому главі держави Петру Порошенку. Свою думку жінка озвучила в інтерв'ю "Громадському" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Я зараз захворіла і з цими виборами відчуваю себе так погано. І вже цей бруд не можу чути. Ми з чоловіком не можемо це переносити. Він — порядний чесний хлопець. Те, що він заробив, він заробив своєю працею — гроші. Це ж він не крав! Скажіть, скільки можна поливати брудом людину? На цих усіх каналах один бруд тільки ллють! Я вважаю, це Порошенку вигідно. Так він же просто його знищує! Якась же повинна бути культура у людини все-таки!" — обурилася мама Зеленського.

Крім того, вона запевнила, що її син має чітке уявлення про майбутнє України і розкритикувала тих, хто стверджує зворотне.

Мама Зеленського Скріншот відео

"Хіба так можна поводитися? То у нього немає програми, то у нього немає людей в команді, то він кремлівський. По-перше, він хоче, щоб закінчилася війна. Ну це ж неможливо, щоб стільки дітей в Україні загинуло! Не в силах це продовжувати! Він закінчив школу з двома четвірками, інститут. Він же юрист за освітою, а не артист. Він юрист! Невже ви його вважаєте таким дебілом і дурнем? Він завжди людям допомагав, завжди брав участь в школі. Можете навіть класного керівника запитати. Як можна так людину знищувати?" — каже мати Зеленського.

Жінка також запевнила, що він йде в політику не заради грошей, адже і без того є забезпеченою людиною. Головна мотивація, за її словами, — бажання змінити країну і життя людей на краще.

"Йому не потрібні гроші, повірте. Як президент він буде отримувати менше, ніж він отримує зараз. Він просто хотів, щоб в Україні все змінилося, щоб молодь не виїжджала, була на місцях. Гроші йому не треба, він заможна людина. Просто він не може дивитися, як у нас люди живуть. У нас пенсіонери отримують копійки! Пенсію отримають, а ліки не можуть купити. Корупція за корупцією! Понабивали собі кишені цими грошима і все, що діється, це жах!" — підсумувала вона.

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