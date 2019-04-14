МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Поедем, мужики!" Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Читать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал вместе с действующим главой государства Петром Порошенко сдавать анализы на НСК "Олимпийский", потому что боялся провокации.

В интервью, опубликованном на канале Новини України в YouTube, шоумен заверил, что получил секретную информацию. При этом Зеленский сказал, что поехал бы сдавать анализы за границу.

"Ну, мужики, ну, надо будет – поедем", – подчеркнул он. "Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимипийском", кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить", – добавил он.

Новости
"Он был агентом КГБ?" Лещенко сравнил Зеленского-президента с "Терминатором"

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

По словам Зеленского, его смутило то, что он не знал, что там будут делать с его анализами.

При этом он усомнился в необходимости делать это именно с VADА, поскольку она является волонтерской антидопинговой ассоциацией, а не Всемирным антидопинговым агентством.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обвинила штаб оппонента Петра Порошенко в активном распространении неправдивых данных.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
69
27
Смешно
2
Интересно
3
Печально
16
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Слон таракану не ровня....)))))))))Зачем ему что то там сдавать?????Он и так победит алкаша..И будет у вас животных праздник...Животными правил алкаш ...а теперь будет вожаком...шут))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Омельянчкенко Владимир
Омельянчкенко Владимир
Сидоров Андрей, Иван Васильевич поменяли профессию)) - "а вот лица попрошу не касаться!", Кемскую волость? да забирайте! "
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Grich Lara
Grich Lara
Навіть мізків не мають,ні він,ні його команда ,що б розробити розумний план поведінки кандидата,а ви вірите,що вони мають якусь програму,коли у них тільки одна імпровізація,та й та тільки для "народу телевізора" годиться
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
1 из 2 ответов | показать все
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Grich Lara, Ты что то хотело животное сказать...?????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сцыкливое и пи...длявое чмо.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Джонсон Саймон Ф., Прикинь, оно будет тобой управлять. Гыгыгы!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения