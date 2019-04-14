"Поедем, мужики!" Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал вместе с действующим главой государства Петром Порошенко сдавать анализы на НСК "Олимпийский", потому что боялся провокации.

В интервью, опубликованном на канале Новини України в YouTube, шоумен заверил, что получил секретную информацию. При этом Зеленский сказал, что поехал бы сдавать анализы за границу.

"Ну, мужики, ну, надо будет – поедем", – подчеркнул он. "Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимипийском", кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить", – добавил он.

Владимир Зеленский Скриншот с видео

По словам Зеленского, его смутило то, что он не знал, что там будут делать с его анализами.

При этом он усомнился в необходимости делать это именно с VADА, поскольку она является волонтерской антидопинговой ассоциацией, а не Всемирным антидопинговым агентством.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обвинила штаб оппонента Петра Порошенко в активном распространении неправдивых данных.

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