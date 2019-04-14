"Поїдемо, мужики!" Зеленський пояснив відмову здавати аналізи разом з Порошенком

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав разом з чинним главою держави Петром Порошенком здавати аналізи на НСК "Олімпійський", тому що боявся провокації.

В інтерв'ю, опублікованому на каналі Новини України в YouTube, шоумен запевнив, що отримав секретну інформацію. При цьому Зеленський сказав, що поїхав би здавати аналізи за кордон.

"Ну, мужики, ну, треба буде – поїдемо", – підкреслив він. "Коли-небудь, після всіх цих виборів, на світло проллється інформація, як на НСК "Оліміпійскому", хтось готував проти мене провокацію. Я туди не поїхав. Зараз я не готовий про неї говорити", – додав він.

Володимир Зеленський Скріншот з відео

За словами Зеленського, його збентежило те, що він не знав, що там будуть робити з його аналізами.

При цьому він засумнівався в необхідності робити це саме з VADА, оскільки вона є волонтерською антидопінгової асоціацією, а не Всесвітнім антидопінговим агентством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні команда кандидата в президенти Володимира Зеленського звинуватила штаб опонента Петра Порошенка в активному поширенні неправдивих даних.

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