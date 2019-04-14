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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Поїдемо, мужики!" Зеленський пояснив відмову здавати аналізи разом з Порошенком

5.9тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав разом з чинним главою держави Петром Порошенком здавати аналізи на НСК "Олімпійський", тому що боявся провокації.

В інтерв'ю, опублікованому на каналі Новини України в YouTube, шоумен запевнив, що отримав секретну інформацію. При цьому Зеленський сказав, що поїхав би здавати аналізи за кордон.

"Ну, мужики, ну, треба буде – поїдемо", – підкреслив він. "Коли-небудь, після всіх цих виборів, на світло проллється інформація, як на НСК "Оліміпійскому", хтось готував проти мене провокацію. Я туди не поїхав. Зараз я не готовий про неї говорити", – додав він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

За словами Зеленського, його збентежило те, що він не знав, що там будуть робити з його аналізами.

При цьому він засумнівався в необхідності робити це саме з VADА, оскільки вона є волонтерською антидопінгової асоціацією, а не Всесвітнім антидопінговим агентством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні команда кандидата в президенти Володимира Зеленського звинуватила штаб опонента Петра Порошенка в активному поширенні неправдивих даних.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Слон таракану не ровня....)))))))))Зачем ему что то там сдавать?????Он и так победит алкаша..И будет у вас животных праздник...Животными правил алкаш ...а теперь будет вожаком...шут))))
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Омельянчкенко Владимир
Омельянчкенко Владимир
Сидоров Андрей, Иван Васильевич поменяли профессию)) - "а вот лица попрошу не касаться!", Кемскую волость? да забирайте! "
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Grich Lara
Grich Lara
Навіть мізків не мають,ні він,ні його команда ,що б розробити розумний план поведінки кандидата,а ви вірите,що вони мають якусь програму,коли у них тільки одна імпровізація,та й та тільки для "народу телевізора" годиться
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Grich Lara, Ты что то хотело животное сказать...?????
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сцыкливое и пи...длявое чмо.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Джонсон Саймон Ф., Прикинь, оно будет тобой управлять. Гыгыгы!!!
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