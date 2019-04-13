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Выборы президента Украины 2019

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"Он был агентом КГБ?" Лещенко сравнил Зеленского-президента с "Терминатором"

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Кандидата в президенты Владимира Зеленского нельзя сравнивать с его персонажем из "Слуги народа" Василием Голобородько.

Об этом заявил народный депутат и бывший член БПП Сергей Лещенко в Facebook, возмутившись тем, "как можно отождествлять его сценические образы с поведением в политике".

"Например, популярный вопрос журналистов: "Голобородько послал МВФ, а вы тоже будете?" Представляете, если бы на выборах губернатора Калифорнии журналисты упрекали Шварценеггера, что он хотел убить подростка в первом "Терминаторе". Кстати, Арни еще играл сержанта советской милиции Ивана Данко. Значит ли это, что в политике он был агентом КГБ?" — написал Лещенко.

"Он был агентом КГБ?" Лещенко сравнил Зеленского-президента с "Терминатором"

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне также полуголая жена Лещенко оригинально поддержала Зеленского.

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Персоны
Владимир ЗеленскийСергей ЛещенкоАрнольд Шварценеггер
Место
Украина
Тег
"Слуга Народа"
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