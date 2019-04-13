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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Зеленского объяснили "жесткую" перепалку с Порошенко

2.1тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский вел себя вполне толерантно во время перепалки с главой государства Петром Порошенко в эфире телеканала "1+1".

Об этом заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Наш". По его словам, шоумен не переходил грани нормального общения.

"Мне кажется, что он не сказал ничего обидного, ничего оскорбительного в адрес действующего главы государства. И да, возможно тон был достаточно жестким, но он находился в рамках допустимого и не переходил грани нормального общения между двумя оппонентами", — сказал Разумков.

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Также он считает, что дискредитация Зеленского началась еще с начала избирательной капании, 31 декабря, и он вел себя более чем толерантно.

У Зеленского объяснили "жесткую" перепалку с Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко отказался комментировать перепалку с Зеленским.

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Олийнык Маша
Олийнык Маша
Не потрібно виправдовуватись всі хто дивився зроблять свої висновки, відповідно до свого виховання та розумових здібностей
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кирик вадим
кирик вадим
Оказывается Зе несколько раз уклонялся от прохождения воинской службы с 2014г. Какой же из него верховный главнокомандующий???
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кирик вадим
кирик вадим
А вот это уже ЗАЛЁТ....
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Если оправдываются, значит понимают, что накосячили!
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