У Зеленского объяснили "жесткую" перепалку с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский вел себя вполне толерантно во время перепалки с главой государства Петром Порошенко в эфире телеканала "1+1".

Об этом заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Наш". По его словам, шоумен не переходил грани нормального общения.

"Мне кажется, что он не сказал ничего обидного, ничего оскорбительного в адрес действующего главы государства. И да, возможно тон был достаточно жестким, но он находился в рамках допустимого и не переходил грани нормального общения между двумя оппонентами", — сказал Разумков.

Также он считает, что дискредитация Зеленского началась еще с начала избирательной капании, 31 декабря, и он вел себя более чем толерантно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко отказался комментировать перепалку с Зеленским.

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