"Относятся с улыбкой!" Жена Зеленского ответила на обвинения в наркомании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский никогда не употреблял наркотики и подобные обвинения являются лишь частью "черной" кампании оппонентов.

Об этом заявила жена актера Елена в интервью "Апострофу", отметив, что окружение Зеленского уже устало от грязи, которая на него выливается.

"Когда такого нет и никогда не было, возникает просто усталость от всего этого. Усталость не только у нас, но и у наших друзей, знакомых, у тех, кто сначала молчал, хотя мы никого и не подтягиваем в свои ряды. Мы не обращаемся к певцам, артистам, которые знают нас много лет с просьбой поддержать нас. Но бывает, они сами не выдерживают этой лжи, говорят, как есть на самом деле, и это приятно", - сказала она.

"В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать. Но родители с улыбкой к этому относятся, потому что переживать-то не о чем. Они воспринимают это как очередную грязищу, вот и все", - добавила супруга Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Зеленского также уверена, что ее муж сможет противостоять Порошенко на дебатах, хоть и не имеет опыта в политике.

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