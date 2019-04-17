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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Относятся с улыбкой!" Жена Зеленского ответила на обвинения в наркомании

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский никогда не употреблял наркотики и подобные обвинения являются лишь частью "черной" кампании оппонентов.

Об этом заявила жена актера Елена в интервью "Апострофу", отметив, что окружение Зеленского уже устало от грязи, которая на него выливается.

"Когда такого нет и никогда не было, возникает просто усталость от всего этого. Усталость не только у нас, но и у наших друзей, знакомых, у тех, кто сначала молчал, хотя мы никого и не подтягиваем в свои ряды. Мы не обращаемся к певцам, артистам, которые знают нас много лет с просьбой поддержать нас. Но бывает, они сами не выдерживают этой лжи, говорят, как есть на самом деле, и это приятно", - сказала она.

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"В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать. Но родители с улыбкой к этому относятся, потому что переживать-то не о чем. Они воспринимают это как очередную грязищу, вот и все", - добавила супруга Зеленского.

"Относятся с улыбкой!" Жена Зеленского ответила на обвинения в наркомании

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Зеленского также уверена, что ее муж сможет противостоять Порошенко на дебатах, хоть и не имеет опыта в политике.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Скирда Женя
Скирда Женя
Красуня, он может и не употреблял, даже скорее всего НЕ употреблял, НО вове надо было просто честно сдать анализы (как это сделал Порошенко) тем более что Вова это сам придумал!!!!!
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Ferat Bey
Ferat Bey
Почему должны разделиться восток и запад Украины, почему должна разделиться молодёжь, почему старшее поколение Украины должно разделиться из-за какого-то там еврея Зе? Может всё-таки им пора опомниться и не голосовать за еврея Зе? Почему-то в Израиле президентом не может быть не еврей, а в Украине еврей может быть президентом национального украинского государства. Легко! Да ещё и не просто еврей, а какой-то там мерзкий комик-еврей Зе из пошлого пророссийского «95 квартала». Зачем разделяться из-за какого-то там еврея Зе? Не лучше ли не голосовать за Зе, чем потом кусать себе локти, и жаловаться, что сами же выбрали себе в президенты жида Зе? КТО ЕСТ ОТ ЕВРЕЯ, ТОТ ПОГИБНЕТ.
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