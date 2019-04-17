Зеленский vs Порошенко: 10 фактов, которые нужно знать о дебатах

"Суспільне" напомнило порядок проведения теледебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром выборов.

Центр демократии и верховенства права CEDEM в среду, 17 апреля, опубликовал перечень из 10 пунктов о правилах дебатов.

Согласно постановлению ЦИК, дебаты проводятся за средства государственного бюджета (около 6 миллионов гривен) в последнюю пятницу перед днем голосования: 19 апреля с 20:00 до 21:00 и должны продолжаться 60 минут.

Участие в дебатах должны принимать лично кандидаты на пост президента, но ни в коем случае не их представители.

"Прямой эфир: в студии UA:Первый и UA:Украинское радио (другие каналы вещания могут транслировать бесплатно)", - сказано в пункте №6.

Жеребьевка, чтобы определить, кто из кандидатов выступает первым, должна состояться за 10 минут до эфира.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Формат теледебатов: вступительное слово каждого кандидата: 5 минут, дискуссия: 36 мин непрерывного эфирного времени, завершающий выступление каждого кандидата: не более 5мин, реплики кандидатов: не более 30 секунд (при наличии эфирного времени).

Формат дискуссии: вопросы кандидату: не более 1 мин., ответ кандидата: не более 3 мин., каждый кандидат может поставить 4-5 вопросов.

"Суспільне" напоминает, что в случае присутствия только одного кандидата - ему предоставляется все эфирное время для предвыборной агитации.

"Если кандидаты хотят, кроме национальных теледебатов, провести еще и дебаты на стадионе как форму предвыборной агитации - это их полное и безоговорочное право, закон этого не запрещает. Однако, готовность политиков приходить в эфир независимого СМИ - это индикатор политической зрелости и уважения к гражданскому обществу, уважения к закону", - отмечает вещатель.

Правила проведения дебатов в Украине facebook.com/PBCUkraine

Как сообщал OBOZREVATEL, дебаты между Порошенко и Зеленским пройдут на НСК "Олимпийский" 19 апреля и начнутся в 19:00.

Согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

Социологи уверены, что за несколько дней рейтинги кардинально не изменятся и у Порошенко практически нет шансов переизбраться на второй срок. При этом по итогам первого тура Зеленский опередил Порошенко почти на 15%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!