Дебаты с Порошенко: жена Зеленского сделала откровенное заявление

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский может противостоять в дебатах своему конкуренту на выборах, действующему главе государства Петру Порошенко.

Такое мнение высказала супруга Зеленского Елена, отметив, что ее муж не такой опытный, как Порошенко, но он готовится к предстоящему мероприятию, передает "Апостроф".

"Однозначно, может (противостоять. – Ред.) Конечно, любой может впасть в ступор или не подобрать вовремя нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, гарант наш очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку. Но мне кажется, что у Владимира все получится; он выдержит, он готовится сейчас", - сказала она.

Зеленская подчеркнула, что самое главное в этом всем, что всю свою предвыборную программу ее муж не пытался играть в политика.

Владимир Зеленский с женой Еленой InfoResist

"Он какой был, таким и есть. И все его публичные высказывания, все интервью, все видео — это все было неподготовленным. Возможно, там и были какие-то недочеты, не так подобрал слово, не так почесался (улыбается). Но дебаты - это публичное выступление, а он в этом хорош", - заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениями личности.

В "Олимпийском" добавили, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

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