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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Відносяться з посмішкою!" Дружина Зеленського відповіла на звинувачення в наркоманії

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Кандидат в президенти України Володимир Зеленський ніколи не вживав наркотики і подібні звинувачення є лише частиною "чорної" кампанії опонентів.

Про це заявила дружина актора Олена в інтерв'ю "Апострофу", зазначивши, що оточення Зеленського вже втомилося від бруду, який на нього виливається.

"Коли такого немає і ніколи не було, виникає просто втома від усього цього. Втома не тільки у нас, але і у наших друзів, знайомих, у тих, хто спочатку мовчав, хоча ми нікого і не підтягуємо до своїх лав. Ми не звертаємося до співаків, артистів, які знають нас багато років з проханням підтримати нас. Але буває, вони самі не витримують цієї брехні, кажуть, як є насправді, і це приємно", - сказала вона.

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"У цій ситуації шкода батьків, які починають переживати. Але батьки з посмішкою до цього ставляться, тому що переживати-то нема через що. Вони сприймають це як чергову грязюку, от і все", - додала дружина Зеленського.

"Відносяться з посмішкою!" Дружина Зеленського відповіла на звинувачення в наркоманії

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Зеленського також впевнена, що її чоловік зможе протистояти Порошенку на дебатах, хоч і не має досвіду в політиці.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Скирда Женя
Скирда Женя
Красуня, он может и не употреблял, даже скорее всего НЕ употреблял, НО вове надо было просто честно сдать анализы (как это сделал Порошенко) тем более что Вова это сам придумал!!!!!
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Ferat Bey
Ferat Bey
Почему должны разделиться восток и запад Украины, почему должна разделиться молодёжь, почему старшее поколение Украины должно разделиться из-за какого-то там еврея Зе? Может всё-таки им пора опомниться и не голосовать за еврея Зе? Почему-то в Израиле президентом не может быть не еврей, а в Украине еврей может быть президентом национального украинского государства. Легко! Да ещё и не просто еврей, а какой-то там мерзкий комик-еврей Зе из пошлого пророссийского «95 квартала». Зачем разделяться из-за какого-то там еврея Зе? Не лучше ли не голосовать за Зе, чем потом кусать себе локти, и жаловаться, что сами же выбрали себе в президенты жида Зе? КТО ЕСТ ОТ ЕВРЕЯ, ТОТ ПОГИБНЕТ.
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