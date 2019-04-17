"Відносяться з посмішкою!" Дружина Зеленського відповіла на звинувачення в наркоманії

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський ніколи не вживав наркотики і подібні звинувачення є лише частиною "чорної" кампанії опонентів.

Про це заявила дружина актора Олена в інтерв'ю "Апострофу", зазначивши, що оточення Зеленського вже втомилося від бруду, який на нього виливається.

"Коли такого немає і ніколи не було, виникає просто втома від усього цього. Втома не тільки у нас, але і у наших друзів, знайомих, у тих, хто спочатку мовчав, хоча ми нікого і не підтягуємо до своїх лав. Ми не звертаємося до співаків, артистів, які знають нас багато років з проханням підтримати нас. Але буває, вони самі не витримують цієї брехні, кажуть, як є насправді, і це приємно", - сказала вона.

"У цій ситуації шкода батьків, які починають переживати. Але батьки з посмішкою до цього ставляться, тому що переживати-то нема через що. Вони сприймають це як чергову грязюку, от і все", - додала дружина Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Зеленського також впевнена, що її чоловік зможе протистояти Порошенку на дебатах, хоч і не має досвіду в політиці.

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