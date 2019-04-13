Полуголая жена Лещенко оригинально поддержала Зеленского

Известный диджей, жена народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская поддержала кандидата в президенты Владимира Зеленского.
В Facebook она опубликовала снимок, на котором позирует в зеленом парике и прозрачном бюстгальтере, подписав его так: "Зе...?"
Отметим, в конце февраля Сергей Лещенко объявил о выходе из фракции Блок Петра Порошенко "Солидарность". Такое же решение приняли Мустафа Наем и Светлана Залищук.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленского во втором туре готово поддержать большинство избирателей Гриценко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и других экс-кандидатов.
По данным социологов, Зеленский опережает Порошенко более чем в два раза.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся