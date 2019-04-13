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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Полуголая жена Лещенко оригинально поддержала Зеленского

7.8тЧитать материал на украинском

Известный диджей, жена народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская поддержала кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В Facebook она опубликовала снимок, на котором позирует в зеленом парике и прозрачном бюстгальтере, подписав его так: "Зе...?"

Отметим, в конце февраля Сергей Лещенко объявил о выходе из фракции Блок Петра Порошенко "Солидарность". Такое же решение приняли Мустафа Наем и Светлана Залищук.

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Полуголая жена Лещенко оригинально поддержала Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленского во втором туре готово поддержать большинство избирателей Гриценко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и других экс-кандидатов.

По данным социологов, Зеленский опережает Порошенко более чем в два раза.

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Персоны
Владимир ЗеленскийСергей Лещенко
Место
Украина
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Charnosh Semen
Charnosh Semen
Ще одна Зе'довка😣
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3
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кудря александр
кудря александр
Даже не знаю, кто тошнотнее - эта тупая кацапская манда, или ее муженек лещенко...Удачная пара - достойны друг друга.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А ж..у слабо в поддержку зекомика показать? Посмеялись бы!
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