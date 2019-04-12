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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Главное — имидж Украины": Зеленский высказался об отношениях с МВФ

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах не намерен ссориться с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил в комментарии "Стране" во время визита в Париж, где он встречался с французским лидером Макроном. Зеленскому напомнили, что в сериале "Слуга народа" его персонаж жестко отшил МВФ, послав в задницу.

"А зачем посылать кого-то? Как мы можем вообще послать кого-то? Мы с вами приличные интеллигентные люди", - сказал Зеленский.

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"Реалии и кино - большая разница. Представляя страну, ты ведь не просто говоришь, от себя. За спиной у тебя люди, которые тебя выбирали. Их жизни, судьбы. Главное - это имидж страны, потому ты не имеешь права делать такие заявления", - заявил он.

"Главное — имидж Украины": Зеленский высказался об отношениях с МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в команде Зеленского заверили, что серьезно относятся к инвесторам и пытаются убедить их в том, что Украина останется в программе Международного валютного фонда.

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Персона
Владимир Зеленский
Тег
МВФ
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Smith Lera
Smith Lera
Імідж не що, не дай собі засохнуть, спрайт. Раніше треба було думати, хоча про що це я , там розуму ж немає.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Реалии и кино это большая ращница говоришь? И это говорит человек что снявшись в кино сам путает себя с Голобородько? А уж уровень приличности и интилигентности мы уде увидели. У шпаны подзаборной ее больше.
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