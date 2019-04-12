"Главное — имидж Украины": Зеленский высказался об отношениях с МВФ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах не намерен ссориться с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил в комментарии "Стране" во время визита в Париж, где он встречался с французским лидером Макроном. Зеленскому напомнили, что в сериале "Слуга народа" его персонаж жестко отшил МВФ, послав в задницу.

"А зачем посылать кого-то? Как мы можем вообще послать кого-то? Мы с вами приличные интеллигентные люди", - сказал Зеленский.

"Реалии и кино - большая разница. Представляя страну, ты ведь не просто говоришь, от себя. За спиной у тебя люди, которые тебя выбирали. Их жизни, судьбы. Главное - это имидж страны, потому ты не имеешь права делать такие заявления", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в команде Зеленского заверили, что серьезно относятся к инвесторам и пытаются убедить их в том, что Украина останется в программе Международного валютного фонда.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал