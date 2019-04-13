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Вибори президента України 2019

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"Він був агентом КДБ?" Лещенко порівняв Зеленського-президента з "Термінатором"

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Кандидата в президенти Володимира Зеленського не можна порівнювати з його персонажем зі "Слуги народу" Василем Голобородьком.

Про це заявив народний депутат і колишній член БПП Сергій Лещенко в Facebook, обурившись тим, "як можна ототожнювати його сценічні образи з поведінкою в політиці".

"Наприклад, популярне питання журналістів: "Голобородько послав МВФ, а ви теж будете?" Уявляєте, якби на виборах губернатора Каліфорнії журналісти дорікали Шварценеггеру, що він хотів убити підлітка в першому "Термінаторі". До речі, Арні ще грав сержанта радянської міліції Івана Данка. Чи означає це, що в політиці він був агентом КДБ?" - написав Лещенко.

"Він був агентом КДБ?" Лещенко порівняв Зеленського-президента з "Термінатором"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні також напівгола дружина Лещенка оригінально підтримала Зеленського.

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Особи
Володимир ЗеленськийСергій ЛещенкоАрнольд Шварцнегер
Місце
Україна
Тег
"Слуга Народу"
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