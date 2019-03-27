Звернення Вакарчука до українських виборців

От і настав час, коли ми з вами маємо виконати наш громадянський обов‘язок: проголосувати на виборах Президента.

Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюся від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюся стояти осторонь. Я не маю права мовчати.

Саме тому сьогодні, за декілька днів до відкриття виборчих дільниць, дозвольте поділитись з вами тим, як буду голосувати я.

Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє – це не прикол.

Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче.

Святослав Вакарчук Скріншот

Свобода ‒ не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості.

Зміни ‒ не випадковість, вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості. І нарешті, перемога ‒ це не персональна амбіція, вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі. Вибори Президента України для мене не "прикол".

Тисячі наших співвітчизників, зокрема молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це.

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