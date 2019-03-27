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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Лідер рок-гурту "Океан Ельзи", композитор, громадський діячВсі статті автора

Звернення Вакарчука до українських виборців

22.2тЧитати матеріал російською

От і настав час, коли ми з вами маємо виконати наш громадянський обов‘язок: проголосувати на виборах Президента.

Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюся від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюся стояти осторонь. Я не маю права мовчати.

Саме тому сьогодні, за декілька днів до відкриття виборчих дільниць, дозвольте поділитись з вами тим, як буду голосувати я.

Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє – це не прикол.

Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скріншот

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Свобода ‒ не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості.

Зміни ‒ не випадковість, вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості. І нарешті, перемога ‒ це не персональна амбіція, вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі. Вибори Президента України для мене не "прикол".

Тисячі наших співвітчизників, зокрема молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це.

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Автор
Святослав ВакарчукСвятослав Вакарчук
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Гражданский долг в том, чтобы Конституцию соблюдать. А в ней сказано, что власть в Украине принадлежит народу о котором вообще не сказано ничего кого народом считать, что этот народ определяет. В таких условиях исполнять гражданский долг невозможно, власть неизвестно кого что угодно, но не демократия. Именно такое положение дел и предлагают поддержать псевдоэлиты. Смотрите, люди, запоминайте, это предательство уже исторический факт
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Ильчук Андрей, на украине нет народа, есть только холопий сброд типа тебя))
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Я шо-то непонял, Слава просит не голосовать по приколу. А кто у нас самый прикольный кандидат? Это шо, Слава против Зеленского?
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Недавно Вакарчуг назвал украинцев "СЛАБОУМНЫМИ ДЕТЬМИ")))
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Ильчук Андрей, не скули опарыш слабоумный)))) Россия поможе! Организуем гумконвой с йодом!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пушненка Семен, расейский сброд слабоумным был всегда, живёт при альфа-козле из кремля безо всякого смысла и откликается на любое погоняло
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