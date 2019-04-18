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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Нічого буде йому потиснути": Зеленський натякнув на покарання для Порошенка

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, чи готовий потиснути руку своєму опонентові, чинному главі України Петру Порошенку.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" у політика-початківця запитала ведуча Наталія Мосейчук: "Ви руку президенту Порошенку подасте?"

"Коли пан президент сказав, що я всім корупціонерам буду рубати руки, – я не впевнений, що у мене буде що йому потиснути", – відповів Зеленський.

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"Нічого буде йому потиснути": Зеленський натякнув на покарання для Порошенка

Нагадаємо, в 2017 році Порошенко пригрозив корупціонерам жорстким покаранням і сказав: "Тим, хто буде красти в армії, – відрубаю руки".

У 2019 журналісти оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоНаталія Мосейчук
Місце
Україна
Теги
політикавидеоВыборы 2019
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Хамло і пишається цим. Дуже соромно за українців, які так принижують Україну своїм диким вибором.
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Шо ты чмо ему сделаешь, зебил.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
ПАРАША на дебатах,мабуть сказиться !Шоу буде високоякісне! Ні хто так не вз'єбував,ГАРАНТА !
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Ибн Хабибулин, Ой блядюка, напугал ежа голой жопой. Порох его сотрет в порошок. Если зебилу жучок в ухе спецслужбы заглушат.
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