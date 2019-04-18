"Нічого буде йому потиснути": Зеленський натякнув на покарання для Порошенка

Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, чи готовий потиснути руку своєму опонентові, чинному главі України Петру Порошенку.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" у політика-початківця запитала ведуча Наталія Мосейчук: "Ви руку президенту Порошенку подасте?"

"Коли пан президент сказав, що я всім корупціонерам буду рубати руки, – я не впевнений, що у мене буде що йому потиснути", – відповів Зеленський.

Нагадаємо, в 2017 році Порошенко пригрозив корупціонерам жорстким покаранням і сказав: "Тим, хто буде красти в армії, – відрубаю руки".

У 2019 журналісти оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.

Як писав OBOZREVATEL:

Під час програми Зеленський розповів, що не ховався від журналістів, а працював і закривав справи.

Журналіст Дмитро Гордон закликав Зеленського відмовитися від дебатів з Порошенком і попередив, що на НСК "Олімпійський" можуть організувати вибух. Шоумен у відповідь сказав, що не вважає себе боягузом.

Крім того, він заявив, що не знайомий з Олександром Харебіним, який як член команди Зеленського стверджував, що Україна заявить права на російську мову.

Кандидат у президенти висловився про покарання для сепаратистів, а також розповів про переселенців в своїй команді. Він зізнався, що з останніми "випив не одну пляшку горілки".

У разі перемоги на виборах, як заявив Зеленський, він буде робити все можливе для збереження стабільної роботи ПриватБанку. На питання про Коломойського політик сказав: "Мені, чесно кажучи, все одно, про що зараз думає, згадує і забуває Ігор Валерійович".

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