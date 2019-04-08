"Нашли ключ к сердцам": Казанский пояснил, как Зеленский "обыграл" Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский "обыграл" своего оппонента Петра Порошенко, использовав новые технологии и каналы коммуникации для создания позитивного политического образа.

Такое мнение высказал журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале. Он отметил, что часть избирателей знают Зеленского-политика по популярному сериалу "Слуга народа".

"Да, люди смотрят сериалы. Это данность. Такова человеческая природа... Команда Зеленского, зная об этом, использовала эту ситуацию. Подошла к вопросу креативно, и придумала сначала киношный образ политика, а затем перенесла его в реальную жизнь", – написал Казанский.

Он подчеркнул, что таким образом команда шоумена "подобрала ключ к сердцам зрителей". Порошенко так же креативно мог задействовать часть электората, однако этого не сделал.

"А почему нет? Если мир устроен так, что многие люди думают сериалами, то нужно и исходить из этого и действовать соответствующе, вместо того, чтобы писать про "неблагодарный народ". Когда-то и огонь приносил людям одни беды, пока они не поняли, как с ним обращаться", – отметил блогер.

"Сериал [Зеленского], кстати, получился достаточно успешным – даже Netflix его несколько лет назад купил, а такое бывает с украинским кинопродуктом нечасто. А мог ли штаб Порошенко, наблюдая за этим успехом, пойти аналогичным путем? Вполне мог, если бы хватило ума и фантазии", – добавил он.

Журналист написал, что действующий президент мог бы пойти путем, который лежит на поверхности, и, к примеру, снять ответный сериал об "антислуге". Тем более, что Порошенко – "миллиардер, и денег у него точно больше, чем у Зеленского, и не меньше чем у Коломойского".

"В штабе Порошенко выбрали самый тупой и бесхитростный путь – обзывать оппонентов зрадофилами и идиотами. А теперь выясняется, что это почему-то не работает. Надо же, кто бы мог подумать", – подытожил Казанский.

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