Федоров стремительно ворвался в группу лидеров по уровню доверия украинцев: новый опрос

Бывший министр обороны Михаил Федоров стремительно повысил уровень доверия украинцев и вошел в тройку самых авторитетных государственных деятелей нашей страны. За последнюю неделю его поддержка выросла почти вдвое – с 35% до 65%.

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Кроме того, Федоров вошел в тройку лидеров и по электоральным симпатиям в случае проведения президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале Rating Group.

Рейтинг доверия к Федорову растет

Социологическая группа Rating Group 20–21 июля 2026 года провела общенациональный опрос, в рамках которого изучила уровень доверия украинских граждан к государственным деятелям, отношение к отдельным кадровым вопросам, в частности в отношении Михаила Федорова, а также электоральные настроения.

По результатам исследования, самый высокий уровень доверия среди опрошенных имеет чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный – 70%. Далее следуют:

– Михаил Федоров – 65%;

– глава Офиса президента Кирилл Буданов – 62%;

– президент Владимир Зеленский – 59% респондентов.

Социологи также зафиксировали стремительный рост доверия к Михаилу Федорову: всего за неделю этот показатель вырос с 35% до 65%.

Кроме того, 72% украинцев высказались против отставки Федорова с поста министра обороны. В то же время 5% респондентов поддержали такое решение, 17% заявили, что им это безразлично, а еще 6% не смогли определиться с ответом.

Кроме того, участников опроса попросили ответить, за кого бы они проголосовали в первом туре гипотетических президентских выборов. Лидерами электоральных симпатий стали:

– Владимир Зеленский – 22,3%;

– Валерий Залужный – 14,9%;

– Михаил Федоров – 13,4%.

Напомним, что большинство украинцев, а именно 85% респондентов, продолжают верить в победу Украины в войне. По состоянию на начало июля этот показатель вырос по сравнению с данными второго месяца лета 2025 года (80%) и марта 2026 года (82%), но ниже результатов за период с апреля 2022-го по сентябрь 2024-го, когда в победу нашей страны верили от 97% до 88% опрошенных.

Как сообщал OBOZ.UA, Валерий Залужный по состоянию на февраль 2026 года оставался лидером социологических опросов по вопросу доверия среди украинцев. Тогда ему доверяли 63% граждан Украины.

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