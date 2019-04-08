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Вибори президента України 2019

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"Знайшли ключ до сердець": Казанський пояснив, як Зеленський "обіграв" Порошенка

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський "обіграв" свого опонента Петра Порошенка, використавши нові технології і канали комунікації для створення позитивного політичного образу.

Таку думку висловив журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що частина виборців знають Зеленського-політика за популярним серіалом "Слуга народу".

"Так, люди дивляться серіали. Це даність. Така людська природа... Команда Зеленського, знаючи про це, використовувала цю ситуацію. Підійшла до питання креативно, і придумала спочатку кіношний образ політика, а потім перенесла його в реальне життя", – написав Казанський.

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"Знайшли ключ до сердець": Казанський пояснив, як Зеленський "обіграв" Порошенка

Він підкреслив, що таким чином команда шоумена "підібрала ключ до сердець глядачів". Порошенко так само креативно міг задіяти частину електорату, однак цього не зробив.

"А чому ні? Якщо світ влаштований так, що багато людей думають серіалами, то потрібно й виходити з цього та діяти відповідно, замість того, щоб писати про "невдячний народ". Колись і вогонь приносив людям одні біди, поки вони не зрозуміли, як із ним поводитися", – зазначив блогер.

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"Серіал [Зеленського], до речі, вийшов досить успішним – навіть Netflix його кілька років тому купив, а таке буває з українським кінопродуктом нечасто. А чи міг штаб Порошенка, спостерігаючи за цим успіхом, піти аналогічним шляхом? Цілком міг, якби вистачило розуму й фантазії", – додав він.

Журналіст написав, що чинний президент міг би піти шляхом, який лежить на поверхні, і, наприклад, зняти серіал-відповіль про "антислугу". Тим більше, що Порошенко – "мільярдер, і грошей у нього точно більше, ніж у Зеленського, і не менше ніж у Коломойського".

"У штабі Порошенка вибрали найбільш тупий і нехитрий шлях – обзивати опонентів зрадофілами й ідіотами. А тепер з'ясовується, що це чомусь не працює. Треба ж, хто б міг подумати", – підсумував Казанський.

"Знайшли ключ до сердець": Казанський пояснив, як Зеленський "обіграв" Порошенка
"Знайшли ключ до сердець": Казанський пояснив, як Зеленський "обіграв" Порошенка
"Знайшли ключ до сердець": Казанський пояснив, як Зеленський "обіграв" Порошенка
"Знайшли ключ до сердець": Казанський пояснив, як Зеленський "обіграв" Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоДенис Казанський
Місце
Україна
Теги
політика"Слуга Народу"
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Все не так...Шут выиграл у алкаша...по другой причине..Окраина в полной заднице...по всем линиям и фронтам...Я так понимаю животным надоела эта фигура))))остальное третично...Но...окраинцы молодцы ...они хотят одного дебила сменить...другим...не впервой
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