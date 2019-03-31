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Выборы президента Украины 2019

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Зеленский проголосовал на выборах президента: как это было

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой проголосовал на выборах главы государства.

31 марта свой голос он отдал на участке 800489, что на ул. Героев Сталинграда, 2, сообщает пресс-служба кандидата в президенты (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Владимир Зеленский проголосовал на выборах

Владимир Зеленский проголосовал на выборах

Предоставлено пресс-службой Владимира Зеленского

Владимир Зеленский проголосовал на выборах

Владимир Зеленский проголосовал на выборах

Предоставлено пресс-службой Владимира Зеленского

Владимир Зеленский проголосовал на выборах

Владимир Зеленский проголосовал на выборах

Предоставлено пресс-службой Владимира Зеленского

Владимир Зеленский проголосовал на выборах

Владимир Зеленский проголосовал на выборах

Предоставлено пресс-службой Владимира Зеленского

Владимир Зеленский проголосовал на выборах

Владимир Зеленский проголосовал на выборах

Предоставлено пресс-службой Владимира Зеленского

Владимир Зеленский пообщался с журналистами, которых собралось более сотни. На вопрос, за кого он отдал свой голос, актер ответил: "За очень достойного человека".

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Зеленский также заверил, что все будет хорошо и в Украине начинается новая жизнь.

"Начинается жизнь без коррупции, взяток. Жизнь в новой стране, стране изменений. Мы на это надеемся", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский лишился бизнеса в России.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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