Зеленский избавился от бизнеса в России

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский избавился от своей доли в российском кинобизнесе. Он передал ее в пользу Андрея Яковлева – автора "Студии Квартал-95".

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"). Согласно данным из реестра юридических лиц Кипра, в компании Green Family LTD, которая владеет кинобизнесом "кварталовцев" в России, изменились учредители.

Владимир Зеленский, который был соучредителем компании вместе со своими партнерами по "Кварталу 95" (Андрей Яковлев, Сергей и Борис Шефиры), а также соратником Игоря Коломойского Тимуром Миндичем (через компанию Appex International LTD), вышел из бизнеса.

Сейчас доли в Green Family LTD распределены так: Андрей Яковлев – 400 евро, Борис Шефир – 300 евро, Сергей Шефир – 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича – 1000 евро.

Однако еще в начале года доли распределялись иначе: Андрей Яковлев – 100 евро, Борис Шефир – 300 евро, Сергей Шефир – 300 евро, Владимир Зеленский – 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича – 1000 евро.

Green Family LTD – основательница российских компаний "Грин Филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм". Они продолжают работать в Москве.

Таким образом, заключают журналисты, "кварталовцы" не прекратили вести бизнес в России, однако делают это без своего лидера – Владимира Зеленского.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский не задекларировал 15-комнатную виллу на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми.

Впоследствие юристы разъяснили: если кандидат в президенты не живет в недвижимости, которая принадлежит его компании, или не имеет на нее прямых прав (например, не арендует у своей компании), виллу действительно можно было не указывать в декларации.

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