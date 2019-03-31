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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський проголосував на виборах президента: як це було

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою проголосував на виборах глави держави.

31 березня свій голос він віддав на дільниці 800489, що на просп. Героїв Сталінграда, 2, повідомляє прес-служба кандидата в президенти (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Володимир Зеленський проголосував на виборах

Володимир Зеленський проголосував на виборах

Надано прес-службою Володимира Зеленського

Володимир Зеленський проголосував на виборах

Володимир Зеленський проголосував на виборах

Надано прес-службою Володимира Зеленського

Володимир Зеленський проголосував на виборах

Володимир Зеленський проголосував на виборах

Надано прес-службою Володимира Зеленського

Володимир Зеленський проголосував на виборах

Володимир Зеленський проголосував на виборах

Надано прес-службою Володимира Зеленського

Володимир Зеленський проголосував на виборах

Володимир Зеленський проголосував на виборах

Надано прес-службою Володимира Зеленського

Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, яких зібралося понад сотню. На запитання, за кого він віддав свій голос, актор відповів: "За дуже достойну, гідну людину".

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Зеленський також запевнив, що все буде добре і в Україні починається нове життя.

"Починається життя без корупції, хабарів. Життя у новій країні, країні змін. Ми на це сподіваємося", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський позбувся бізнесу в Росії.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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