Зеленський проголосував на виборах президента: як це було

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою проголосував на виборах глави держави.

31 березня свій голос він віддав на дільниці 800489, що на просп. Героїв Сталінграда, 2, повідомляє прес-служба кандидата в президенти (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Володимир Зеленський проголосував на виборах Надано прес-службою Володимира Зеленського

Володимир Зеленський проголосував на виборах Надано прес-службою Володимира Зеленського

Володимир Зеленський проголосував на виборах Надано прес-службою Володимира Зеленського

Володимир Зеленський проголосував на виборах Надано прес-службою Володимира Зеленського

Володимир Зеленський проголосував на виборах Надано прес-службою Володимира Зеленського

Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, яких зібралося понад сотню. На запитання, за кого він віддав свій голос, актор відповів: "За дуже достойну, гідну людину".

Зеленський також запевнив, що все буде добре і в Україні починається нове життя.

"Починається життя без корупції, хабарів. Життя у новій країні, країні змін. Ми на це сподіваємося", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський позбувся бізнесу в Росії.

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