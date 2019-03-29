"Ванга детектед!" Зеленскому предрекли победу на выборах еще несколько лет назад

Победу шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине предрекли еще в 2015 году.

На блог четырехлетней давности на "Украинской правде" под названием "Почему следующим президентом станет Зеленский" обратил внимание журналист Сергей Сидоренко.

"Читаю и не могу поверить, что это не сейчас написано, а в 2015 году (!!!), на минуточку… Тут, кажется, Ванга детектед", — написал он в Facebook.

Владимир Зеленский 24tv.ua

Так, автор статьи из Бюро анализа политики Виктор Бобыренко пишет: "Так что теперь? Отыграет Владимир Зеленский три сезона "Слуги народа". Создаст партию. Скажет, что теперь будет как в кино. Покажут с десяток новых лиц, потому что старые уже у Шустера примелькались. Будет новая картинка".

"Тексты уже заучены в сериале, придумывать ничего не надо. Сценаристов сериала — в креативный департамент штаба. Деньги у Коломойского на "наш ответ Чемберлену" есть. А тут еще и дело чести — поквитаться. И получаем нового президента", — заключил Бобыренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, Владимир Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. За него готовы проголосовать 24,6% избирателей.

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