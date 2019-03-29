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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Ванга детектед!" Зеленскому предрекли победу на выборах еще несколько лет назад

7.8тЧитать материал на украинском

Победу шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине предрекли еще в 2015 году.

На блог четырехлетней давности на "Украинской правде" под названием "Почему следующим президентом станет Зеленский" обратил внимание журналист Сергей Сидоренко.

"Читаю и не могу поверить, что это не сейчас написано, а в 2015 году (!!!), на минуточку… Тут, кажется, Ванга детектед", — написал он в Facebook.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

24tv.ua

Так, автор статьи из Бюро анализа политики Виктор Бобыренко пишет: "Так что теперь? Отыграет Владимир Зеленский три сезона "Слуги народа". Создаст партию. Скажет, что теперь будет как в кино. Покажут с десяток новых лиц, потому что старые уже у Шустера примелькались. Будет новая картинка".

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"Тексты уже заучены в сериале, придумывать ничего не надо. Сценаристов сериала — в креативный департамент штаба. Деньги у Коломойского на "наш ответ Чемберлену" есть. А тут еще и дело чести — поквитаться. И получаем нового президента", — заключил Бобыренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, Владимир Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. За него готовы проголосовать 24,6% избирателей.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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поперечный вадим
поперечный вадим
Зеленский должен победить бывших комсомольцев!
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0
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Монаенко Валерий
Монаенко Валерий
На любом сайте можно поставить дату статьи какую-угодно. Хоть 1800 год. Это не доказывает, что кто-то так "прозорливо смотрел в будущее". Просто очередное вливание за Зе
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Зю набере 0.02 відсотки
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Литвинов Александр
Литвинов Александр
ОНИКІЙ Панас, Хорошо бы... но чё то я опасаюсь....
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