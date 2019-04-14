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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Есть одно "но": Порошенко принял условие Зеленского по дебатам

8.5тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко готов прийти на НСК "Олимпийский" и 19 апреля.

Об этом "5 каналу" сообщил представитель его избирательного штаба Олег Медведев. По его словам, Порошенко появится на стадионе при условии, что время этой дискуссии не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире "Суспільного".

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они предназначены в то время, когда Порошенко по закону должен быть на "Суспільному" телевидении, как законопослушный гражданин, Порошенко пойдет на "Суспільне", а законодательство гласит, что 19 числа должны состояться дебаты на "Суспільному", и ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона", – пояснил Медведев.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба главы государства

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

Также Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы ПрезидентаНСК Олимпийский
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А, то есть, в сослильном он будет сперва соло - дебаты гнать, в привычном стиле - монолога, никто не мешает, все порохоботы только восторгаются он там в своих глазах такой суперпобедитель и на этом фоне такой весь крутой слегка опаздывая, подъезжает в "Олимпийский", мол "я и там и там ничего не боюсь, не то что..." Какой наивняк, так уже своими "домашними заготовками" всех заебал, что только очередной жирный как сам минус себе заработает.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Зеленый не привык выступать днем, он привык вечером, после того как вмадет, поднимет себе дух и настроение. Ну и непременно "Фридом джаз", подтанцовка и сценарий.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Когда Порошенко должен будет по закону находится в студии...." Да читал я этот закон !!! Нету там ни про какую студию . Порося как всегда врет!!!! Тем более что закон не обязывает приходить на дебаты ,а даёт право .
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