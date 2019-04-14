Есть одно "но": Порошенко принял условие Зеленского по дебатам

Президент Украины Петр Порошенко готов прийти на НСК "Олимпийский" и 19 апреля.

Об этом "5 каналу" сообщил представитель его избирательного штаба Олег Медведев. По его словам, Порошенко появится на стадионе при условии, что время этой дискуссии не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире "Суспільного".

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они предназначены в то время, когда Порошенко по закону должен быть на "Суспільному" телевидении, как законопослушный гражданин, Порошенко пойдет на "Суспільне", а законодательство гласит, что 19 числа должны состояться дебаты на "Суспільному", и ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона", – пояснил Медведев.

Петр Порошенко Пресс-служба главы государства

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

Также Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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