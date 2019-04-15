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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Лукаш – не с "Зе", Данилюк – не министр: в штабе Зеленского рассказали, когда представят команду

2.4тЧитать материал на украинском

До 19 апреля команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародует имена людей, которые будут претендовать на ключевые должности страны.

Об этом в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV 15 апреля заявил советник Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк.

При этом на вопрос о том, что он фигурирует среди кандидатов на должность министра иностранных дел, Данилюк ответил: "Я это не подтверждаю".

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Александр Данилюк

Александр Данилюк

Скрин видео

"И не опровергаете?" – переспросил ведущий. "Я это не подтверждаю, и поэтому некоторые люди в правительстве могут немного расслабиться. Нечего бояться", – сказал представитель Зеленского.

Он добавил, что экс-министр юстиции времен Виктора Януковича Елена Лукаш и экс-первый замглавы Администрации Андрей Портнов не являются членами команды Владимира Зеленского и не имеют к ней никакого отношения.

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"Понятно, что сейчас много кто комментирует события в Украине. Ход предвыборной компании. Абсолютно понятно, почему эти две личности очень активно выступают против Петра Порошенко. Но это абсолютно не означает, что они являются командой Зе и то, что они поддерживают Зеленского. На самом деле это абсолютно разные вещи. Сейчас общество разделено и оно разделено именно действиями действующей власти", – сказал Данилюк.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

KP.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же эфире Данилюк публично назвал действующего президента Петра Порошенко лжецом.

В свою очередь Порошенко жестко прошелся по Владимире Зеленскому, заявив, что его интересует личная позиция оппонента, а не его штаба.

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Персоны
Владимир Зеленскийэкс-министр Александр ДанилюкЕлена ЛукашАндрей Портнов
Место
Украина
Тег
политика
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Oleksandrovich Oleksandr
Oleksandrovich Oleksandr
Если Зе-ро победит, то его на пол года положат в больничку ( подстрелят , отравят, ...),главное МОЛЧАНИЕ до парламентских выборов. Иначе весь "рейтинг" разсыпеться.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Порошенко жестко прошелся по Владимире Зеленскому, заявив, что его интересует личная позиция оппонента, а не его штаба". Ишь чего захотел! Этого даже и сам кандидат не знает.
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