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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Меня не интересует!" Порошенко жестко прошелся по Зеленскому

12.3тЧитать материал на украинском

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что его интересует личная позиция Владимира Зеленского, а не его избирательного штаба, по ключевым политическим вопросам.

Об этом Порошенко сказал в прямом эфире программы "Свобода слова". Он заявил, что украинский народ имеет право знать, куда движется страна.

"Меня не интересует позиция штаба кандидата в президенты. Ми избираем не штаб. Мы выбираем не советников, мы избираем президента", – сказал он.

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Порошенко отметил, что президент несет ответственность за безопасность страны, внешнюю политику, защиту конституционных прав и свобод граждан.

"И мне абсолютно надоело говорить, из которого входа будет входить в дебаты, где, в каких стадионах, в которой послидновности. Это не дело ни президента, ни кандидата в президенты", – добавил он.

"Меня не интересует!" Порошенко жестко прошелся по Зеленскому

Скрин видео

Отметим, в программе "Свобода слова" Зеленского представлял его советник, бывший министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, что глава страны ждал своего оппонента Владимира Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля, однако тот еще ранее, во время телефонной перепалки в прямом эфире, сообщил, что придет на дебаты на стадион 19 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политикадебаты
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Садовый: если выборы выиграет Зеленский, то со всеми украинскими процессами придется распрощаться .Даже Садовой в шоке от крошки Цахеса!Украинцы, ААсстановитесь! Не голосуйте за виртуальную кучу дерьма! ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ! Будет только хуже!
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
4. Беня уже говорит, что дефолт – это хорошо. Подождите, и к осени мы узнаем, что холодомор – это супер.А доллар по 200 – это вообще зае@ись!Знаете, сколько гривен за один доллар тогда можно будет купить? То-то же.
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3
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
А вы сомневаетесь, амигос, что рулить будет Беня? А, если ему за весь этот цирк с конями ещё заплатит Параша, то перехват руководством произойдёт очень быстро. И, вот, тогда мы увидим всё “суконное рыло” своих “мыжебратьев”! На Московии уже вовсю проходит рехферендум по присоединению 8-ми областей юго-востока Украины! Во, как! Нами уже торгуют! Нас уже заранее продали в рабство! А вы нашему многовековому врагу своих детей и внуков на тарелочке подносите! ДОБРОВОЛЬНО! Ну, и кто вы после этого?!
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3
1

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