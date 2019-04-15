"Меня не интересует!" Порошенко жестко прошелся по Зеленскому

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что его интересует личная позиция Владимира Зеленского, а не его избирательного штаба, по ключевым политическим вопросам.

Об этом Порошенко сказал в прямом эфире программы "Свобода слова". Он заявил, что украинский народ имеет право знать, куда движется страна.

"Меня не интересует позиция штаба кандидата в президенты. Ми избираем не штаб. Мы выбираем не советников, мы избираем президента", – сказал он.

Порошенко отметил, что президент несет ответственность за безопасность страны, внешнюю политику, защиту конституционных прав и свобод граждан.

"И мне абсолютно надоело говорить, из которого входа будет входить в дебаты, где, в каких стадионах, в которой послидновности. Это не дело ни президента, ни кандидата в президенты", – добавил он.

Скрин видео

Отметим, в программе "Свобода слова" Зеленского представлял его советник, бывший министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, что глава страны ждал своего оппонента Владимира Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля, однако тот еще ранее, во время телефонной перепалки в прямом эфире, сообщил, что придет на дебаты на стадион 19 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

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