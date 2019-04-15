"С этим надо родиться": советник Зеленского публично назвал Порошенко лжецом

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк публично назвал действующего президента Петра Порошенко лжецом.

Такое заявление он сделал в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отметив, что заявления, которые не соответствуют действительности, разделяют единую страну.

"Не хочу оставить это без комментария, хотя, к сожалению, Петр Порошенко и ушел. Даже спустя столько лет сотрудничества с ним я не переставал удивляться, как можно в глаза так говорить неправду", – сказал Данилюк.

"Это, вероятно, является специализацией. Действительно, с этим надо родиться. И это действительно разделяет людей", – добавил он.

Данилюк привел пример судебной реформы, которую Порошенко то называл своим достижением, то говорил, что на нее не влияет.

"Все люди понимают, что судебная ветвь власти находится под влиянием президента, а то, что было, не является реформой", – заявил Данилюк.

Александр Данилюк Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, во время прямого эфира программы "Свобода слова" Порошенко жестко прошелся по Владимире Зеленскому, заявив, что его интересует личная позиция оппонента, а не его штаба.

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