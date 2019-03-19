"Один снялся в пользу Порошенко": Зеленский рассказал, когда представит свою команду

Кандидат в президенты Украины, шоумен и комик Владимир Зеленский заявил, что лишь после выхода во второй тур президентских выборов представит основную пятерку своей команды.

Остальных членов команды он намерен собрать до инаугурации, в случае своей победы на выборах. Об это он рассказал на встречи с ведущими бизнес-ассоциациями в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем – мы пятерку назовем. Остальные – там на это до президентских полномочий почти 2,5 месяца. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", – отметил Зеленский.

По его словам, он видит в своей команде людей, которые пришли на встречу с ним и выразил надежду, что они также видят себя в его команде. Добавим, что в беседе также принимали участие экс-глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус, народный депутат Сергей Лещенко и совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов.

Также Зеленский рассказал о переговорах с потенциальными кандидатами на ключевые государственные должности, которые ничем не закончились.

Владимир Зеленский на встрече в Киеве Facebook

"Вот есть персонаж, я с ним вел переговоры, потому что мы знаем друг друга с момента защиты Краматорского аэропорта в 2014 году – Кривонос Сергей Григорьевич, он защищал. Супер офицер, который сейчас стал... заместителем председателя СНБО. Он – кандидат в президенты, мы с ним встретились, договорились, как оно будет потом - посмотрим, но в секторе обороны ты – №1, я тебя вижу", – сообщил он.

Кандидат рассказал, что он даже с Кривоносом договорился, что они подпишут меморандум о поддержке после второго тура президентских выборов.

"Через два после этого и похода в Администрацию президента он снялся в пользу Петра Порошенко. Я не знаю, с чем это связано, но я могу просто сказать, что этот человек был на это место", – недоумевал он.

Владимир Зеленский на встрече в Киеве Facebook

На пост главы СБУ он хотел бы видеть "офицеров во вторых и третьих звеньях в службе".

"Многие нам пишут, и в онлайн-опросе... Не знаю этого человека, но все хвалят Смешко (экс-глава СБУ, кандидат в президенты Игорь Смешко. – Ред.). Не знаю, никогда не общался, поэтому не могу сделать пока выводов", – отметил он.

По его словам, после ознакомления с информацией о потенциальном члене команды нужно провести с ним время.

"Я с ним пожить должен – я не знаю, как можно по-другому людей брать на работу", – подытожил Зеленский.

Владимир Зеленский на встрече в Киеве Facebook

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