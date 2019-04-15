Лукаш – не з "Зе", Данилюк – не міністр: у штабі Зеленського розповіли, коли представлять команду

До 19 квітня команда кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднить імена людей, які претендуватимуть на ключові посади країни.

Про це в прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV 15 квітня заявив радник Зеленського, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк.

При цьому на запитання про те, що він фігурує серед кандидатів на посаду міністра закордонних справ, Данилюк відповів: "Я це не підтверджую".

Олександр Данилюк скрін відео

"І не спростовуєте?" – перепитав ведучий. "Я це не підтверджую, і тому деякі люди в уряді можуть трохи розслабитися. Нема чого боятися", – сказав представник Зеленського.

Він додав, що екс-міністр юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш і екс-перший заступник голови Адміністрації Андрій Портнов не є членами команди Володимира Зеленського й не мають до неї жодного відношення.

"Зрозуміло, що зараз багато хто коментує події в Україні. Хід передвиборчої компанії. Абсолютно зрозуміло, чому ці дві особистості дуже активно виступають проти Петра Порошенка. Але це абсолютно не означає, що вони є командою Зе і те, що вони підтримують Зеленського. Насправді це абсолютно різні речі. Зараз суспільство розділене і воно розділене саме діями чинної влади", – сказав Данилюк.

Володимир Зеленський KP.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж ефірі Данилюк публічно назвав чинного президента Петра Порошенка брехуном.

У свою чергу Порошенко жорстко пройшовся по Володимиру Зеленському, заявивши, що його цікавить особиста позиція опонента, а не його штабу.

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