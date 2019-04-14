МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"В интересах украинцев": у Зеленского высказались о роспуске Верховной Рады

9.2тЧитать материал на украинском

Решение о роспуске Верховной Рады Украины должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.

Об этом заявил спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии "Интерфакс-Украина". Он считает преждевременным озвучивать позицию начинающего потилика относительно возможного роспуска ВР.

"На самом деле мне тяжело сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", – сказал Разумков.

Новости
"Это был митинг": у Зеленского предположили, что Порошенко боится дебатов

Представитель команды кандидата в президенты выразил уверенность, что Зеленский в случае своего избрания "будет придерживаться буквы закона".

По словам Разумкова, при этом решении нужно выходить "не только из политической целесообразности, а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти сугубо по закону и в интересах общества".

"В интересах украинцев": у Зеленского высказались о роспуске Верховной Рады

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков назвал роковую ошибку Украины, из-за которой она стала жертвой российской агрессии и потеряла контроль над Крымом и Донбассом.

Также глава штаба Зеленского дал OBOZREVATEL откровенное интервью, в котором рассказал о дебатах, Порошенко, а также о возвращении Донбасса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Дмитрий РазумковВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украиныполитика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
102
29
Смешно
8
Интересно
3
Печально
28
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Очень жаль, что электронная газета "Обозреватель " стоит на стороне действуещего президента. Я почему-то считал, вы соблюдает нейтралитет. Жаль, очень жаль, а ведь читатели все видят. Но это ваш выбор и ваше право, ведь у нас нет такой возможности, чтобы выйти на трибуну или написать в газету, так, чтобы все прочитали наше видение о президенте. Одно спасение, это выборы - президента. И только тогда, вы увидите наш голос, а наш голос, это Зеленский. И посмотрим, как все вы будете "присмыкатся" нашему Президенту, или по вашему "клоуну".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения