"В интересах украинцев": у Зеленского высказались о роспуске Верховной Рады

Решение о роспуске Верховной Рады Украины должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.

Об этом заявил спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии "Интерфакс-Украина". Он считает преждевременным озвучивать позицию начинающего потилика относительно возможного роспуска ВР.

"На самом деле мне тяжело сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", – сказал Разумков.

Представитель команды кандидата в президенты выразил уверенность, что Зеленский в случае своего избрания "будет придерживаться буквы закона".

По словам Разумкова, при этом решении нужно выходить "не только из политической целесообразности, а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти сугубо по закону и в интересах общества".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков назвал роковую ошибку Украины, из-за которой она стала жертвой российской агрессии и потеряла контроль над Крымом и Донбассом.

Также глава штаба Зеленского дал OBOZREVATEL откровенное интервью, в котором рассказал о дебатах, Порошенко, а также о возвращении Донбасса.

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