"Заклик до громадянської війни": у Зеленського відповіли на випади Фаріон

Висловлювання екс-нардепа від "Свободи" Ірини Фаріон повинні перевірити правоохоронні органи на предмет розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, зазначивши, що "у воюючій країні такі заяви можуть використовуватися як посил і підігравання країні-агресору в рамках гібридної війни".

"Я думаю, що цим питання варто зайнятися правоохоронним органам, тому що, як мені здається, це був заклик до мало не громадянській війні. Було сказано наступне: "Треба почати війну проти 30% виборців України". Я вважаю, що це спроба розпалювання ворожнечі на національному рівні, або на якомусь іншому незрозумілому для мене рівні. Це явно заклик до якихось заворушень в країні", — заявив Разумков.

"Я не зовсім розумію позицію Фаріон, і заяви інших людей хто, кого і як повинен стріляти. Це якась істерія, що межує з легкою формою шизофренії, а може і не легкою", — додав він.

Ірина Фаріон Уніан

Разом з тим політолог запевнив, що у програмі кандидата у президенти чітко відображена позиція щодо функціонування української мови.

"Єдиною державною мовою в країні є українська. Це абсолютно зрозуміла позиція, і я думаю, що її поділяють переважна більшість наших співгромадян. Але, тим не менш, має існувати нормальне ставлення і розвиток всіх інших мов", — сказав Разумков.

Спікер штабу кандидата в президенти України звинуватив українських політиків в тому, що вони часто використовують мовне питання в переддень виборів, тим самим штучно створюючи передумови для розколу суспільства.

"Не повинно бути ніяких інсинуацій на тему того, яка мова має бути державною. Вона єдина, і це українська мова", — зазначив він.

Володимир Зеленський

Що стосується самого Зеленського і його більшості промов російською мовою в ході передвиборчої кампанії, то тут Разумков пояснив, що з боку кандидата в президенти немає ніякого порушення закону, і поки він не є держслужбовцем, він може розмовляти будь-якою мовою. Але в разі перемоги Зеленського на виборах президента України він буде дотримуватися законів своєї країни.

"Це вимоги закону, і Володимир Зеленський, як президент країни, дотримуватиметься законів України. І як гарант Конституції говоритиме українською мовою", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні завершився перший тур виборів президента України.

Центральна виборча комісія оприлюднила перші результати підрахунку голосів виборців на виборах президента України, згідно з якими до другого туру проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

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